Recital del Real Madrid. Pero de los que algunos nuevos abonados no han podido ver. Hacia mucho tiempo que el conjunto blanco disputaba un partido tan completo. Cierto es que enfrente estaba el Leganés, que huele a Segunda División a día de hoy, pero no sé puede quitar ni una coma al encuentro que disputaron cada uno de los futbolistas que se vistieron de blanco. De todos, de manera individual, y de todos, de manera colectivo. En Sevilla, cuando vencieron al equipo de Lopetegui, también fueron un equipo pero con un estilo defensivo, más circunstancial. Hoy el Madrid fue el Madrid. El que quiere Zidane, Florentino Pérez, el fondo sur, norte y hasta el chino que haya madrugado.

No había llegado la media hora y el Real Madrid ha había finiquitado cualquier opción de que el Leganés fuera, otra vez, las pesadillas de Zidane una noche de miércoles. Tienen que ir pensando en que el siguiente partido es el más importante, sin pensar en rotaciones. Al Madrid le ha costado mucho cualquier victoria y el Barcelona ya no permite ningún tropiezo. E hizo bien Zidane en sacar el que es el mejor once posible a estas alturas. El mismo que ganó en Turquía hace una semana. Con Valverde y Rodrygo asentados en la titularidad. Ahí deberían estar hasta que den motivos, ellos o algún compañero, de que deben regresar al banquillo.

La energía de ambos chavales fue demoledora. Para presionar arriba y matar a las primeras de cambio. Hay jugadores que tienen ángel y Rodrygo es uno de ellos. Está bendecido. Tardó segundos en anotar ante el Osasuna en su debut. En el segundo partido en el Bernabéu, un poco más. Pero tampoco tanto. Siete minutos. La comparativa fría con Vinicius, la de los números, es para Rodrygo. La de las sensaciones, aún más. Es un soplo de aire fresco y tiene 18 años. Cierto es también que para jugar en la derecha está temporada no está muy caro. Entre Bale, Vinicius y Lucas, les ha comido la tostada un chaval que empezó en el Castilla. Y hablando de comidas, a falta de fichajes, buenas son galletas.

Benzema no marcó en jugada pero sumó otro partido de esos que explican porque es un delantero distinto. Los dos primeros goles tienen su firma ya se con una magnífica asistencia, el pase previo o un movimiento para aclarar. El segundo fue un intercambio de papeles debido a la gran y siempre útil movilidad entre los jugadores. Benzema invirtió su papel y fue quien asistió a Kroos que apareció en área pequeña para definir cuál delantero con un toque sutil ante la salida de Soriano.

Kroos está a un nivel altísimo. Está sosteniendo mucho al equipo y ayudando con los goles necesarios de centrocampistas y en ambos facetas, creación y definición, todavía tiene que crecer y bastante más Hazard. Está lejos de su mejor nivel. Aparecerá en los highlights porque forzó el penalti del tercer gol pero sigue sin deslumbrar como se espera y mas en un partido como este en el que le condiciones era perfecto para hacer como Messi ante el Valladolid. Sin llegar a ese nivel, pero se espera que sea algo así. Hazard forzó muy bien el penalti ante Soriano y Ramos marcó a la segunda porque el árbitro, tras revisarse en el VAR, mandó repetirlo con razón. La norma, absurda, es la que es, y el portero tiene que tener al menos un pie en la línea.

Sorprende que con este escenario en el que el Madrid, con algo de puntería, pudo irse con siete goles al descanso, Zidane tardará tanto en dar descanso a jugadores clave y que acumulan muchos minutos como Benzema o Casemiro. De manera escalonada llegaron esos cambios. Se marcharon, por este orden, Kroos, Benzema y Valverde.

Casemiro, que ha jugado todo, completó el partido. Entraron Modric, Jovic e Isco. Antes de este carrusel hubo un gol y la mejor jugada que se ha visto en meses en el Bernabéu. Dos jugadores, Casemiro y Hazard dejaron pasar la pelota entre sus piernas y el disparo de Benzema, al poste. Una pena porque fue una maravilla de combinación y que, por otro lado, define las monjitas que llegaron de Leganés.

Al poco tiempo llegó el cuarto con el regalo de la Madre Superior, Bustinza. Cómo último jugador le dio la pelota a Modric para hacer luego un penalti claro que marcaría Benzema después de que Ramos y Hazard se lo cedieran. No es un nueve pero ya es pichichi de LaLiga con Loren y Moreno.

La noche fue redonda porque se estrenó Jovic en el descuento. Le costó pero por fin llegó su gol. Y es que previamente le habían anulado el segundo tanto por fuera de juego. Al final un centro de Carvajal lo metió al fondo de la red demostrando el fuerte cuello que tiene porqué el remate no era sencillo. Un recurso que explotó la pasada temporada en Alemania y que todavía no habíamos visto.

El resultado y el juego es una inyección de moral para el Real Madrid. Para todos. Hasta para el público que quizá pueda soñar algo. Y es que hay que viajar hasta diciembre del 2018 para ver, ante el Melilla en la Copa del Rey, un resultado tan abultado. Casi nada. Estás goleadas se echaban de menos. Eran más común de otra época.



Ficha técnica

Real Madrid, 5: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos (Modric, m.62), Fede Valverde (Isco, m.75); Hazard, Rodrygo y Benzema (Jovic, m.70)

CD Leganés, 0: Juan Soriano; Bustinza (Rosales, m.72), Tarín, Omeruo, Silva; Rivera, Awaziem; Óscar (Ruibal, m.66), Braithwaite, Kevin Rodrigues (Recio, m.56); y En-Nesyri

Goles: 1-0, m.7: Rodrygo; 2-0, m.8: Kroos; 3-0, m.24: Ramos de penalti; 4-0, m.69: Benzema de penalti; 5-0, m.91: Jovic

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a Soriano (m.24), Bustinza (m.41), Silva (m.52), Rivera (m.62) y Ruibal (m.84), del Leganés; y a Marcelo (m.63), del Real Madrid

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 53.870 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Pérez García, exjugador del Real Madrid. Se homenajeó a Sergio Ramos tras convertirse en el futbolista con más partidos con la selección española (168)