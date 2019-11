Oportunidad de oro pérdida. Pocas jornadas va a tener como está el Real Madrid para meter un mordisco tanto a Barcelona como al Atlético de Madrid. Habiendo tropezado sus dos rivales, los blancos jugaban en su estadio y ante un equipo que hasta hace 3 días estaba en puestos de descenso. Pues primer cero a cero en la historia de Zidane y tercer partido consecutivo en el que el Betis no pierde en el Santiago Bernabéu. 4 puntos de 6 para Rubí que que coge aire. Cuarto empate en Liga para el Madrid que desperdicia la ocasión de ponerse líder.

Si el miércoles ante el Leganes toda la plantilla del Real Madrid, toda, estuvo a un nivel de notable, el sábado todos estuvieron de suficiente para abajo. Es decir, casi todos de suspenso y de nuevo, tampoco ayudó Zidane con una mala lectura del partido, se sus momentos y de los recursos que se tiene y se olvidó en el banquillo. Pese a que no hubo goles, si es cierto que los mejores fueron Courtois y Joel, pese a pasarse toda la segunda mitad con problemas cómicos con las lentillas que no conseguía ponerse.

Zidane optó por no hacer casi rotaciones. Metió a Modric por Valverde y Mendy por Marcelo. Rubí si hizo bastantes cambios. Hasta el sistema. Puso tres centrales y por delante a Bartra, otro central jugando de mediocentro pero que no tiene las cualidades de un organizador. Los verdiblancos salieron metidos atrás por el gran empuje de los locales. Como ante el Leganés, se volvió a ver un Madrid que presionó arriba y bien. Entre esto y que el sistema del Betis, con tres defensas patosos con la pelota en los pies y cuya primera referencia era Bartra, durante 20 minutos solo se vio un monólogo del Madrid.

Los blancos no pararon de crear jugadas de ataque con rapidez. Presión, robo, pase y disparó. Con movilidad y terminando jugadas. Solo le faltó la puntería o una peor noche de Joel. Benzema tuvo la primera a los seis minutos tras una delicatesen de Modric al dejar la pelota y a los segundos pudo cambiar el partido con el gol bien anulado a Hazard. Encaró, consiguió abrir ángulo al irse hacia dentro y definió bien por abajo. Una pena para él, que le venía de fábula pero un talón, por un par de centímetros, fue cazado por el VAR.

A partir de los 20 minutos, la gasolina del Madrid bajo de golpe y se abrió un horizonte ideal para el Betis. Con metros para mover la pelota con tranquilad, aparecieron Canales, Guardado y Fekir para frenar por completo la avalancha del Madrid e igualar el partido en ocasiones. Fekir en dos ocasiones y Loren con un disparo de genio desde casi el centro del campo, pudieron abrir el marcador y por el Madrid, hasta el minuto 43, nada de nuevo. Y fue Sergio Ramos sorprendiendo llegando desde atrás.

La segunda mitad fue horrible por parte del Real Madrid. Casi todos los jugadores ofensivos desparecieron. Rodrygo, Benzema y Hazard. Todos. Tampoco desde atrás Modric y Kroos. ¿Solución en los laterales? Carvajal estuvo horrible. Atrás y alante. Mendy, que por momentos fue la primera opción del Madrid en ataque, estuvo desacertado. Hasta tal punto que falló un mano a mano que encaró casi desde el centro del campo.

Y entró en juego Zidane. Primer cambio, Vinicius por Rodrygo. Dijó el viernes Zidane que Vini tiene que atacar por la izquierda. Pues le puso por la derecha y sin intercambio de posiciones con Benzema y Hazard. La consecuencia fue un chorro de balones perdidos por Vinicius que para su colmo, tuvo la mejor ocasión en el descuento. Fallada por él o parada por Joel. Cada uno lo verá de una manera pero la cuestión que es que Vinicius no marcó. El segundo cambio no llego hasta el minuto 83 cuando el Madrid estaba dando muestras de cansancio desde hacía bastante. ¿Valverde para empujar con su presión? ¿Marcelo para abrir la defensa con su fantasia? No. Jovic por Benzema. Y no hubo ni tercer cambio.

En los minutos finales pudo pasar cualquiera. Se volvió loco y ahí Fekir tuvo metros para explotar sus vietudes. Courtois le ganó la partida al francés y a Álex Moreno. Empate a cero, resultado corto visto lo visto pero repartir de puntos que sí es justo. Se hablará mucho del posible penalti de Fedal por manos pero la regla es bien clara. El árbitro interpretó que no había voluntariedad y es normal que si lo vio así, que no se pite. Butragueño se quejó amargamente de esta jugada pero hará bien el Madrid en mirar a otras carencias propias. El miércoles llega el Fenerbache y por la energía mostrada hoy, quizá deba Zidane pensar en rotar algo más. O en hacer más cambios y antes.

Ficha técnica:

0 - Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo (Vinicius, m.65), Hazard y Benzema (Jovic, m.83).

0 - Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno (Barragán, m.94), Feddal, Canales, Bartra, Guardado, Fekir (Ismael, m.96) y Loren (Borja Iglesias, m.73).

Árbitro: Sánchez Martínez (colegio murciano). Amonestó a Casemiro (m.39) y Mendy (80) por el Real Madrid; y a Bartra (m.11), Joel (m.64), Feddal (74) por el Real Betis.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo segunda jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 70.375 espectadores.