El recital de Kubo da vida al Mallorca

"El gol me da la vida". Así de contundente se mostraba Take Kubo después del partido en el que el Mallorca se ha impuesto al Villarreal (3-1). A continuación, añadía que "da vida porque son tres puntos muy importantes para el Mallorca". Pero en el inicio de la frase del japonés subyace una realidad que se había hecho latente en los últimos días. A los destellos fugaces de calidad de Kubo, que los ha tenido, le faltaba un partido como el de hoy. Para el equipo pero, sobre todo, para el japonés. Necesitaba liberarse.

Porque fue Kubo quien guió al Mallorca a la importante –y merecida- victoria del conjunto bermellón ante el Villarreal. Y eso que el jugador cedido por el Real Madrid comenzó con algunas imprecisiones, en el control y en el pase. "No me puedo poner un 10 en el partido de hoy, porque he fallado algunos controles al inicio del partido, así que me pongo un 9", afirmaba tras una pregunta sobre su actuación en la rueda de prensa.

Fue él quien, en la primera jugada peligrosa dentro del área, provocó el penalti que Lago Junior transformaría en el 1-0. Era el minuto 10 de partido. Un penalti muy discutible, pero en el que al fin y al cabo hubo contacto, porque de lo contrario el VAR lo hubiera anulado. "El control se me va un poco largo, pero intento llegar al balón antes que el rival sabiendo que si lo hacía habría contacto. Y así ha sido".

A partir de ese momento se vio a un Kubo mucho más enchufado. Demostrando que de calidad va sobrado. Un precioso taconazo suyo habilitó a Dani Rodríguez para llegar sólo al área, asistir a Febas, y que éste fuera atropellado por Asenjo. Era el segundo penalti de la tarde, y ésta vez lo transformaría Dani Rodríguez.

El Mallorca estaba viviendo quizá sus mejores minutos desde su regreso a Primera División, guiados por un fenomenal Kubo. Pero el Villarreal, con tanto peligro cuando ataca como debilidad a la hora de defender, se fue reponiendo y en los instantes finales de la primera consiguió inquietar la portería de Manolo Reina.

Inquietud que se transformó en nerviosismo nada más volver de los vestuarios, cuando Cazorla, nuevamente desde el punto de penalti, acortó distancias. El potencial ofensivo de los de Calleja hacía presagiar una nueva jornada de sufrimiento en Son Moix. Pero entonces apareció de nuevo Kubo. En un balón que dominaba Febas en la frontal el japonés le insistió hasta que recibió el balón y con un zurdazo tremendo logró el 3 a 1. Un gol soberbio para un futbolista soberbio, que volvía a poner tierra de por medio para el Mallorca cuando peor pintaba la cosa.

Unos minutos después Vicente Moreno decidía sustituir al futbolista cedido por el Real Madrid. El cambió sorprendió un tanto a la grada, pues se estaba retirando del campo el mejor jugador del partido. Pero es cierto que la variación del míster milagro (como se le conoce en la isla tras sus dos ascensos consecutivos) surtió efecto. A partir de ese momento, y faltaba media hora para finalizar el encuentro, el Villarreal apenas dispuso de oportunidades.

"Necesitábamos refrescar el centro del campo sabiendo que las sustituciones del Villarreal le iban aportar mucha verticalidad", declaró Moreno en rueda de prensa al ser consultado sobre el cambio. Y desde luego no le salió nada mal.

El Mallorca sumaba así tres puntos después de 3 jornadas sin hacerlo. Su última victoria fue ante el Real Madrid. Desde entonces, dos derrotas (en las visitas al Leganés y al Valladolid) y un empate (en casa ante Osasuna).

Tres puntos que permiten al conjunto bermellón terminar otra vez la jornada fuera de los puestos de descenso, pero que sobre todo permiten a Kubo liberarse, sentirse como la estrella que realmente es, y a partir de aquí seguir creciendo. "He soñado con este momento durante todas las noches y ha llegado. Estoy muy contento", declaraba sonriente en rueda de prensa. Con partidos de Kubo como éste, la salvación del Mallorca está más cerca.

Ficha técnica:

Mallorca, 3: Reina; Joan Sastre, Valjent, Raíllo, Lumor (Xisco Campos, min. 84); Kubo (Señé, min . 65), Baba, Dani Rodríguez, Febas; Lago Junior, Budimir (Abdón Prats, min. 82).

Villarreal, 1: Asenjo; Mario Gaspar (Trigueros, min. 80) , Albiol, Pau Torres, Peña; Cazorla, Anguita, Iborra (Samuel Chukwueze, min. 46), Moi Gómez (Ontiveros, min. 67); Gerard, Toko Ekambi.

Goles: 1-0, min. 12: Lago Junior de penalti; 2-0, min. 23: Dani Rodríguez, de penalti; min. 47: Santi Cazorla, de penalti; 3-1, min. 52: Kubo.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a Dani Rodríguez, Febas, del Mallorca; a Asenjo y Peña del Villarreal.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga disputado en el estadio Son Moix ante 8.348 espectadores. Del Cerro Grande exigió a los agentes de seguridad que rodeaban el terreno de juego que se cambiaran los chalecos amarillos que llevaban (por la lluvia), para que no confundirse con los colores del Villarreal.