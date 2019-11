Piqué: "Apoyo el derecho a decidir, pero no he dicho que sea independentista" "El deporte y la política van juntos, de la mano, siempre. ¿Que los deportistas no se pueden mojar? ¡Hostia! , lamenta el futbolista.

LD/Efe 2019-11-10 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Piqué, ¿sentía los colores de la selección española? | EFE El central del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró que "siempre" ha apoyado "firmemente el derecho a decidir", algo que "no ha escondido nunca", pero recuerda que "nunca, nunca" ha dicho que sea independentista. En unas declaraciones publicadas en El País Semanal, Piqué se queja de la exposición pública de los futbolistas en determinados asuntos: "La gente cuando va a votar lo hace en secreto. ¿Por qué a los jugadores nos obligan a posicionarnos?". "Puedo abogar o defender el derecho a decidir como he defendido a La Roja con la selección durante 14 años. El deporte y la política van juntos, de la mano, siempre. La Copa del Rey se llama del Rey; cuando juegas un partido internacional suenan los himnos, y eso es política. ¿Que los deportistas no se pueden mojar? ¡Hostia! Tenemos el mismo derecho a ser ciudadanos que cualquiera", insistió. Y bajo este punto de vista, Piqué comenta que la sentencia del procés "ha sido muy dura y ha provocado altercados" y reflexiona al respecto: "Si la gente que promueve hacer las cosas sin violencia les ha caído eso, cuando han sostenido que debía darse lo que perseguían de forma pacífica...". El central considera que todo "se podría arreglar de otras muchas maneras", pero no ve demasiadas salidas. "Solo se logrará cuando los políticos hagan su trabajo. Han sido sustituidos por jueces y estos han dictado sentencia", afirmó. "Cada uno tendrá su opinión sobre ella (la sentencia): unos que es floja, otros que fuerte y otros que está bien. Pero no teníamos que haber llegado a este punto", insiste el central. Piqué considera que "los políticos de ambos lados debían haber hecho su trabajo y no han cumplido", aunque con una diferencia: "unos están en la cárcel y otros no". "Defender con argumentos no puede ser malo. Te estás dos meses o tres encerrado en una habitación hasta que llegues a un acuerdo. Nosotros con la gente de la selección hemos hablado mil veces de política, pero luego hemos salido al campo a jugar", recuerda. Compartir

Enviar

Flipear

Tuitear

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Gerard Piqué

Lo más popular