Gerard Piqué hace tiempo que dejó de ser futbolista a secas. El central catalán debe dividir su tiempo para asumir la responsabilidad de sus negocios. En una sorprendentes declaraciones realizadas al El País Semanal, Piqué asegura que "no duerme más de cuatro o cinco horas por falta de tiempo".

"Apenas duermo cuatro o cinco horas. Me falta tiempo para todo", asegura el central del FC Barcelona, que afirma que la directiva le ha dado luz verde para compaginar el fútbol con su empresa, Kosmos que en los últimos meses no solo se ha hecho con la organización de la Copa Davis, también se hizo con el control del FC Andorra, club que Piqué quiere colocar cuanto antes en el fútbol profesional (ahora mismo es 4º en el grupo III de la Segunda División B).

Según Piqué, en el Barcelona "han entendido mi situación y no me ponen problema alguno, Invierto mi tiempo libre en lo que me gusta". Lo que cuesta creer es que la directiva culé de luz verde al hecho de que un jugador que cobra 13 millones de euros libres de impuestos por temporada solo duerma, por sus negocios no por algo derivado del fútbol, cuatro o cinco horas al día. ¿A qué clase de profesional de élite le permiten algo así en su empresa?