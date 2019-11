Tras la tremenda polémica que se generó en el Getafe – Osasuna, cuando el técnico azulón, José Bordalás, explotó en la rueda de prensa posterior al partido, el debate está en la calle. ¿Es el Getafe un equipo poco deportivo? A pesar de los excelentes resultados obtenidos por el conjunto del sur de Madrid desde que en septiembre de 2016 se hiciera cargo del equipo el técnico alicantino, una crítica general de sus rivales es constante: "El Getafe es un equipo que interrumpe mucho el juego y que no permite jugar al fútbol".

Una frase que retumba una semana sí y otra también en los oídos de Bordalás. En la previa del partido ante Osasuna, Joseba Arrasate definió al Getafe como un "rival diferente, ante el que pocos equipos consiguen desarrollar su juego, eso es mérito del Getafe. Es un rival muy complicado, que no deja jugar, te frena y hace que no fluyan los partidos".

Unas palabras a las que se refirió José Bordalás en la rueda de prensa posterior al empate (0-0) que se cosechó en el Coliseum.

Antes de hacer una valoración quiero comentar una cosa que creo es importante comentar. Ha llegado el momento de hacerlo. Estas son estadísticas de Media Coach. Interrupciones del Getafe 15, de Osasuna 37. Remates a puerta 14-4, 5-1 entre los tres palos. Ventaja territorial y superioridad. Comento esto porque en la previa de este partido el técnico rival decía que en el Coliseum apenas se jugaba. Nos atribuían a nosotros lo que hacen ellos. Oier dice que el Getafe plantea los partidos trabados cuando han sido ellos los que lo han planteado así. No lo voy a permitir más. El comodín de muchos equipos y técnicos es el Getafe y Bordalás. Si no se ha visto un gran partido es por culpa de que el rival ha venido a empatar a cero. Es tener poca vergüenza atribuirnos a nosotros lo que hacen ellos.

Bordalás, cobarde como él solo tras cruzarse con Arrasate y ponerle una sonrisita sin decirle absolutamente nada para luego, en rueda de prensa, con el técnico del Osasuna ya en el autobús camino del aeropuerto, rajar de lo lindo, echa mano de las estadísticas el día que le interesa. Pero José: las propias estadísticas que tú utilizas cuando te convienen te dejan retratado.

En las 13 jornadas disputadas el equipo de La Liga que más faltas realiza es... el Getafe. 246 faltas, 19 por partido. Poniendo como descuento general en los partidos del Getafe 3 minutos, en 93 minutos por encuentro, los de Bordalás paran el juego cada menos de cinco minutos (4,8) con una falta. Es un hecho objetivo. Como también lo es que los azulones también son el equipo que más tarjetas amarillas acumula, 45. Curiosamente, el Getafe no es de los equipos que más tarjetas rojas sufren. De hecho solo ha visto una, en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Los equipos que han sufrido más expulsiones son el Real Madrid, el Celta, el Betis y el Valencia, todos ellos con tres.

El segundo equipo que más faltas realiza es el Deportivo Alavés con 226 y tercero el Leganés, con 203. Son los tres únicos equipos de Primera que pasan de las 200 faltas en las 13 jornadas disputadas. El equipo más deportivo, menos sucio, con menos faltas es el Levante. Los granotas solo han hecho 133 faltas (113 menos que el Getafe). El segundo es el Barcelona con 140 (un partido menos) y tercero el Celta con 147. El equipo que menos tarjetas amarillas ve es el Real Madrid con 21, segundo es el Athletic de Bilbao con 22 y tercera la Real Sociedad con 25.

Ya ves, don José. Las estadísticas no mienten. El Getafe es un equipazo, muy bien trabajado, algo en lo que el mister tiene todo el mérito, tiene identidad propia y uno de sus sellos es el de no dejar jugar al rival. Parar mucho el partido interrumpiendo el juego con faltas. No pasa nada. Es totalmente lícito. Igual que lo es, Bordalás, afirmar que tu equipo es el menos deportivo de La Liga.