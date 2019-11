El técnico del Leganés, el mexicano Javier Aguirre, ha pasado por los micrófonos de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio, para repasar la actualidad de su equipo, que marcha colista en Primera División con sólo 6 puntos de 39 posibles.

Aguirre asume que se trata de un nuevo reto en su carrera porque vuelve a coger un equipo en la última posición. "Está todo muy apretado, pero es verdad que estamos tres equipos medio descolgados. El reto es mayúsculo pero estoy convencido de que lo podemos sacar", dice. El mexicano, que aterrizó en el club pepinero hace diez días en sustitución de Luis Cembranos, ya se hizo cargo en 2011 del Zaragoza y en 2012 del Espanyol, ocupando ambos la última plaza en Primera División.

Aguirre comenta que la Liga española, a la que vuelve cinco años y medio después, "ha dado un salto cualitativo increíble". "Hay herramientas para los entrenadores cada vez más sofisticadas. En esto hay que ir partido a partido porque cualquier equipo te puede ganar y tú puedes ganar a cualquiera", ha dicho el Vasco, que también destaca que "se han acortado las distancias y las motivaciones personales son cada vez más importantes. Un míster que llega nuevo tiene que tocarle el corazoncito al jugador y así intentar motivarle".

No es amigo de echar cuentas el técnico de Ciudad de México, de 60 años, que ha confirmado que "soy un poco de Simeone en ese sentido. Hay que ir partido a partido porque es una tontería echar cuentas. Si lo hago me echo a llorar porque hay que contar con que la salvación puede estar con 40 puntos y estamos ahora a 34 de conseguirlo. Una locura, pero me va la marcha".

Después del parón de selecciones el Leganés recibirá al Barcelona el sábado 23 en Butarque, a partir de las 13:00 horas. "Tenemos armas para incomodarle el partido al gran Barça, que tiene una plantilla gigante, pero ya el Mallorca le ganó al Madrid hace tres semanas", recuerda en este sentido el Vasco, en la entrevista concedida a esRadio.