Javier Tebas nunca ha ocultado sus preferencias políticas. En una entrevista que publica el diario Marca este lunes, el presidente de LaLiga ha reconocido su alegría por la gran subida que ha tenido Vox en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, convirtiéndose la formación de Santiago Abascal en la tercera fuerza española al pasar de los 24 escaños obtenidos en los comicios de abril a los 52.

"Yo creo que es importante reflejar el pensamiento. Hace años no había nada y creo que España necesitaba una alternativa de este tipo. Para mí (Vox) ni lleva cuernos, ni lleva rabo, ni nada de esto", opina Tebas en la entrevista al periódico de Unidad Editorial, donde incluso ve posible el formato de gran coalición entre el PSOE y el Partido Popular, dado que las vicisitudes políticas del país hacen muy imprevisible su destino.

"Nadie daba que tras aquella moción de censura Pedro Sánchez iba a salir adelante. Hay que esperar al momento. Por ejemplo esa moción de censura se decidió en las últimas horas. Aquí da la sensación de que esto va a ir también hasta las últimas horas. Yo no creo que los independentistas catalanes o Bildu en el País Vasco no estén estrujando hasta el último momento esa opción. Habrá que ver cuál será la opción al final", señala en este sentido.

Lo que tiene claro el presidente de LaLiga es quién no quiere que esté en el Ejecutivo: "A mí me gustaría un Gobierno de España que no dependiese de los independentistas, pero eso no lo puedo decidir yo. Al final el Gobierno que salga nosotros tendremos que intentar explicarle nuestra industria y lo que creemos que necesita esta industria para seguir creciendo y mantenerse. Al fin y al cabo, me guste o no, será el Gobierno de España, el Gobierno de mi nación", explica.

Uno de los asuntos que, tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, puede afectar directamente al fútbol español es el del control de las casas de apuestas. En la entrevista en Marca, a Tebas le recordaron que de los 20 equipos de LaLiga Santander, 19 tienen como patrocinadores a casas de apuestas.

En este sentido, el máximo dirigente de la patronal de los clubes admite que ya hay una regulación al respecto de la publicidad de este tipo de negocios, "una selva de anuncios" que, según dice, debe ser controlada. "Nosotros hemos hecho un cálculo y nos afecta en 65 millones de euros. Pero, ¿cuánto se gastan las casas de apuestas en publicidad en los medios de comunicación? La pregunta es: ¿Prohibimos toda la publicidad? En Italia se pretendió y al final no se pudo. ¿O regulamos los horarios por los niños y que no se puedan emitir anuncios de apuestas salvo a altas horas de la noche? ¿O se regula que no pueda haber anuncios durante los eventos en directo? Lo que tenemos es que ir por una regulación importante, sobre todo en la que se fomente el mundo de las apuestas", señala Javier Tebas en Marca.