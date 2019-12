Zidane: "¿Más descanso para el Barça? Los horarios los pone la Liga y nosotros lo respetamos"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que se equivoca si toma decisiones, como dar descanso a Casemiro para evitar que vea la quinta amarilla, pensando en el Clásico ante el FC Barcelona del próximo miércoles, y ha apelado a centrarse en el choque de este domingo ante el Valencia en Mestalla (21.00 horas), un equipo crecido tras su pase a octavos de la Liga de Campeones y que está logrando "muy buenos resultados".

"La decisión es siempre del entrenador. Hablo siempre con mis jugadores, me interesa la sensación de cada uno. Lo de Casemiro es igual; sabemos la importancia de Casemiro y yo tengo que hacer una alineación en cada partido. Si pienso en el partido del miércoles, me equivoco. Lo importante es tener a los jugadores a disposición", declaró en rueda de prensa desde la Ciudad Real Madrid de Valdebebas (Madrid).

Además, el técnico francés aseguró que tampoco piensan en los posibles incidentes que se puedan dar en el Camp Nou, como una hipotética invasión de campo. "Ni hablamos de lo que va a pasar el miércoles. Sé que a muchos les interesa hablar de este tema, pero a todos nosotros y a mí como entrenador del Real Madrid nos interesa el partido de mañana únicamente", indicó.

Sobre el hecho de que el Barça vaya a tener un día más descanso de cara al Clásico, el preparador marsellés le restó importancia por ser un factor que no pueden controlar. "Es LaLiga quien pone los horarios, nosotros lo respetamos. No podemos hacer nada, el calendario no lo hago yo. Nos ha tocado jugar el partido el miércoles, no lo podemos cambiar", manifestó.

Sin embargo, sí confirmó que verá el duelo de Anoeta entre la Real Sociedad y el conjunto azulgrana, aunque no quiso aventurar un resultado. "Pueden pasar tres cosas: perder, empatar o ganar. Sé que va a ser un gran partido de fútbol, lo voy a ver porque me interesa. La Real Sociedad esta haciendo una gran temporada. Esta Liga es la mejor que hay porque hay igualdad en cada partido. Lo voy a ver como un aficionado más", subrayó.

Con respecto al partido ante el conjunto che, apuntó que seguramente tendrá que hacer cambios. "Va a ser complicado no rotar, porque tenemos tres partidos buenos e importantes y cerca uno de otro. Tengo 25 jugadores y puedo contar con cada uno, excepto con tres que están fuera", señaló, antes de negar que el equipo actual le recuerde al del doblete. "No, nada, pero nada nada", dijo de manera contundente.

En otro orden de cosas, defendió la importancia de Gareth Bale en el equipo. "No creo que el papel de Gareth sea menos importante. Estoy tomando decisiones y el otro día hice tres cambios y no estaba él. Gareth es uno de los nuestros y voy a contar con él. Es el día a día; estoy todos los días con ellos y los 25 se entregan, y es lo más importante para mí. Gareth es importante, como los demás", expuso.

Sobre las ausencias en el lateral izquierdo, descartó que fuera a recurrir en esta ocasión al jugador del Castilla Fran García. "Tengo una plantilla de 25 jugadores y jugadores con experiencia. Es un futbolista muy bueno y puede ocurrir, pero no va a ocurrir en este partido", sentenció.

Por otra parte, resaltó que el encuentro ante el Valencia es "otro reto". "Es un equipo que está jugando muy bien, que está haciendo muy buenos resultados, se acaba de clasificar para octavos de 'Champions'. Queremos dar nuestra mejor versión y hacer un buen partido, creciendo como equipo", insistió.

Por último, Zidane descartó hablar de la situación de su compatriota Kylian Mbappé en el PSG, después de varios enfados por sus sustituciones en los últimos encuentros. "Kylian Mbappé es un jugador del Paris Saint-Germain y no voy a comentar lo que pasa ahí, sería una falta de respeto. Conozco muy bien a Kylian, pero tengo que respetar las cosas", concluyó.