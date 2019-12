El orgullo del Real Madrid. El orgullo de un equipo que compite al máximo cada partido, algo necesario y que no se había visto en los últimos años. A veces el fútbol no te da puntos, no te corresponde con goles o con la supuesta justicia deportiva y es entonces cuando un equipo campeón sacar el coraje, incluso cuando todo parece perdido. El Madrid lo volvió a hacer. Perdía 1-0 y en el descuento de la segunda mitad, un saque de esquina equilibró la balanza de la justicia. No fue Ramos, fue...¡Courtois! Como en las grandes gestas, fue el portero quien remató de cabeza pero no quién marcaría. Para eso está la racha de Benzema que metió por la escuadra un rechace muy evitable por Domenech.

Es un clásico del Real Madrid el de ni rendirse hasta el minuto final como también el de no aprovechar el tropiezo previo del Barcelona. Ni cuando el próximo partido se juega en el Camp Nou. No es que no lo intentará el Madrid. Ni mucho menos. De hecho, su puesta en escena en Mestalla fue notable. Su primera media hora no fue sobresaliente porque, exclusivamente, le faltó el gol. Con una presión adelantada que provocaba posesiones del Valencia de 5-10 segundos como mucho, el Madrid se hizo con el monopolio del balón y de las ocasiones. Valverde, Kroos y un cabezazo de Benzema fueron las mejores ocasiones en los primeros minutos. Parejo, ofuscado por no entrar en juego, tenía que bajar a recibir entre los centrales. No hay encontraban ninguna salida porque, sobre todo, Valverde y Ramos estaban perfectos al corte. El supuesto punto más débil del Madrid, que era Nacho por sus dos meses de inactividad, no se notó. Celades puso a Jauma Costa, lateral izquierdo y Wass, lateral derecho, en la derecha y seguro que Zidane aceptó de buen grado está sorprendente decisión.

A los 25 minutos, los murciélagos empezaron a salir de la cueva. Parejo consiguió librarse de sus marcadores y a través de él y de la pelota, empezaron a llevar algo de peligro. Ferrán Torres tuvo durante todo el partido las oportunidades más claras. No sólo del Valencia, sino del partido. Un cabezazo al que Courtois llega tarde o un mano a mano en donde el portero belga si está acertado.

El Real Madrid no encontró el 1-0 en los primeros minutos cuando su dominio fue abrumador, y el partido aunque siguió la misma tónica se fue igualando. Y este cambio de dinámica continuó en la segunda mitad donde, a los puntos, fue mejor el Valencia. El Madrid fue diluyéndose poco a poco y los cambios de Zidane no le sentaron bien al equipo. Poco que reprochar a Zidane porque era lo que exigía el contexto. Isco y Rodrygo no estaban aportando absolutamente nada y al juego combinativo les faltaba verticalidad y mordiente arriba. Salieron Vinicius y Bale y ninguno de los dos aportó nada. Hizo una jugada el brasileño y tras disparar tuvo que aguantar una bronca de Benzema.

La tendencia del partido y el buen movimiento de Celades poniendo a Wass de lateral y a Ferran de extremo, provocaron el primer gol. Nacho sí empezaba a sufrir con un lateral profundo y un jugador natural de banda. Le cogieron la espalda y el centro al segundo palo termino con un cómodo remate de Soler.

El Real Madrid llevaba varios minutos tratando de presionar como al principio del partido pero no resultaba efectivo. Bien porque la energía no era la misma o porque los nuevos jugadores no estaban complementándose. Como consecuencia, el Madrid era menos compacto, y había mucho más espacio entre líneas. Y esto se acrecentó más con la entrada de Jovic por Modric.

El Real Madrid terminó con un 4-2-4 que suele ser poco efectivo. De hecho, en los últimos minutos en Valencia tuvo muchas situaciones para hacer el definitivo 2 a 0 pero como no las aprovecharon, el Madrid estuvo con vida hasta el final. Y ahí apareció Courtois y Benzena para dar un punto que sabía a poco a las 21:00 y mucho a las 23:00.