Butragueño arremete contra el VAR por los dos clamorosos penaltis sobre Varane

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, atendió a los micrófonos de Movistar Plus tras el Clásico contra el Barcelona (0-0) y se quejó de que el VAR no interviniera en dos penaltis sobre Raphael Varane que él considera claros, primero tras sufrir un plantillazo y luego por un agarrón de Rakitic.

El conjunto blanco reclamó penalti en ambas acciones, pero ni el árbitro principal Hernández Hernández, que esta noche ha pitado su cuarto Clásico, ni De Burgos Bengoetxea, colegiado de VAR, consideraron que eran punibles.

"Otra vez estamos sobre el mismo asunto. Sabéis que somos partidarios del VAR, entendemos que la tecnología tiene que estar presente para ayudar al árbitro porque es imposible que pueda ver todo. Según parece, el VAR interviene cuando la jugada es clarisísima. Es desconcertante que no haya intervenido, entendemos que son dos jugadas clarisísimas (los dos penaltis no señalados sobre Varane)", se quejaba Butragueño.

¿Está De Burgos Bengoetxea en la sala VAR de Las Rozas? Lenglet clava los tacos en el muslo de Varane dentro del área. Inexplicable penalti que se come el VAR en Camp Nou. href="https://t.co/rrITF56thx">pic.twitter.com/rrITF56thx — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 18, 2019

"Es difícil de entender que una tecnología que está a disposición de los árbitros no se utilice en estas jugadas. Es muy desconcertante para todos. Si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral, sinceramente, como aficionado al fútbol creo que el VAR tiene que intervenir. No sé la conversación que han tenido entre el VAR y el árbitro, pero me imagino que cuando no piden al árbitro que lo revise es que para ellos no era nada. Cuando ves las imágenes te llaman la atención", añadía el directivo del Real Madrid, que dice estar "muy satisfecho con el rendimiento del equipo".

"Ha sido un equipo valiente, hemos ido a presionar al Barça en su campo, le hemos quitado la pelota, hemos desactivado su circulación... la primera media hora ha sido clarísimamente nuestra y el resultado no refleja lo que ha pasado. El Madrid merecía ganar el partido claramente", ha añadido Emilio Butragueño.