Serafín Giraldo, ante la seguridad del Clásico: "Descarto una invasión de campo, pero las pancartas no se podrán evitar"

Serafín Giraldo, inspector y portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP), ha analizado en Es la Tarde de Dieter —el programa dirigido y presentado por Dieter Brandau en esRadio— el amplio dispositivo de seguridad puesto en marcha por los Mossos d’Esquadra de cara al gran Clásico del fútbol español que FC Barcelona y Real Madrid van a disputar esta tarde (20.00 horas) en el Camp Nou. Un dispositivo que consta de más de 3.000 agentes policiales, mil de ellos en los aledaños del estadio y unos 2.000 dentro del recinto deportivo.

Tras mostrar su confianza en la profesionalidad y capacidad de la policía autonómica catalana, Giraldo mostraba sus dudas acerca de las acciones de los separatistas de Tsunami Democrático dentro del campo.

"Descarto que vaya a haber una invasión de campo, sobre todo por las sanciones enormes que le acarrearían al club, pero las pancartas no se van a poder evitar", ha dicho Giraldo en Es la Tarde de Dieter. "Están jugando (los independentistas) con los límites del delito de odio. Puede habar pancartas del tipo ‘Cataluña no es España’, pero no creo que coloquen la de ‘España es fascista’", añade.

"No han sido controlado por las fuerzas seguridad del Estado porque es la seguridad privada del la que tiene controlar esas pancartas", recuerda Serafín Giraldo. "Hay 3.000 personas dedicadas a la seguridad, 2.000 de ellas dentro del estadio. Me costaría entender que esos 2.000 efectivos no sean capaces de evitar una invasión de campo", ha añadido el inspector de policía.