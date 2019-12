El Real Madrid pedirá a la Federación los audios del VAR en el Clásico

Continúa la resaca del Clásico que FC Barcelona y Real Madrid disputaron este miércoles en el Camp Nou (0-0). Un partido en el que los blancos fueron superiores, especialmente en la primera mitad, y que estuvo marcado por dos penaltis "clarisísimos" —como decía el director de Relaciones Institucionales del club madridista, Emilio Butragueño, en declaraciones a Movistar Plus a la conclusión del encuentro— cometidos sobre Raphael Varane.

En el minuto 18 de la primera parte, el central francés se llevó un claro plantillazo de su compatriota Clement Lenglet dentro del área, pero el colegiado Hernández Hernández decidió no pitar nada. Dos después, en el 20', Varane sufrió un claro agarrón del croata Ivan Rakitic, pero la acción se fue al limbo.

"Sabéis que somos partidarios del VAR, entendemos que la tecnología tiene que estar presente para ayudar al árbitro porque es imposible que pueda ver todo. Según parece, el VAR interviene cuando la jugada es clarisísima. Es desconcertante que, caray, no haya intervenido, entendemos que son dos jugadas clarisísimas. Es difícil de entender que una tecnología que está a disposición de los árbitros no se utilice en estas jugadas. Es muy desconcertante para todos. Si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral, sinceramente, como aficionado al fútbol creo que el VAR tiene que intervenir. No sé la conversación que han tenido entre el VAR y el árbitro, pero me imagino que cuando no piden al árbitro que lo revise es que para ellos no era nada. Cuando ves las imágenes te llaman la atención", dijo Butragueño el miércoles a Movistar LaLiga.

Ahora, un día después, el Real Madrid ha decidido dar un paso más y solicitar a la Federación Española de Fútbol (RFEF) el audio de las conversaciones que tuvieron Hernández Hernández y el árbitro del VAR, De Burgos Bengoetxea. Según informa el programa Jugones de Atresmedia, el club blanco exige saber qué es lo que los dos colegiados hablaron en las dos jugadas que tuvieron a Varane como protagonista y por la que los blancos reclamaron sendos penaltis.

La entidad presidida por Florentino Pérez entiende que si Luis Rubiales hace gala de la transparencia de la RFEF, también debería hacer público el diálogo entre los colegiados.

"No hay nada que hacer", comentan con profunda decepción desde el Real Madrid. Y es que la entidad blanca se considera víctima reiterada de los arbitrajes en el Camp Nou, donde no le pitan un penalti en Liga desde hace más de 12 años. La última pena máxima a su favor fue el 10 de marzo de 2007, en un Barça-Madrid que terminó con empate a tres goles. Aquel penalti se produjo tras un derribo de Oleguer a Guti dentro del área: Van Nistelrooy hizo subir el 1-2 provisional al marcador cuando sólo se habían disputado 12 minutos.