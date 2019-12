Santiago Abascal, invitado en el palco de los jugadores en el Bernabéu

El presidente de Vox, Santiago Abascal, estuvo este domingo en el estadio Santiago Bernabéu para presenciar el partido de LaLiga Santander entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao (0-0). Según informa Marca, el dirigente no estuvo en el palco de autoridades, sino que accedió a una zona de palcos destinada a las familias y los amigos de los futbolistas del conjunto blanco. Es decir, Abascal estuvo en el palco invitado por uno de los jugadores de la plantilla del conjunto dirigido por Zinedine Zidane.

El político, nacido en Bilbao (14 de abril de 1976) y criado en la localidad alavesa de Amurrio, no siente mucha simpatía por el Athletic.

Lo que sí es el presidente de Vox es un reconocido seguidor madridista y declarado antibarcelonista, pese a no ser "demasiado futbolero". En este sentido, cabe recordar que hace cuatro años, en una entrevista concedida a El Primer Palo —el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio desde septiembre de 2015—, dijo sentirse identificado con la mayoría de equipos españoles salvo con el FC Barcelona. "Van con el lema de más que un club. Si ellos quieren politizar la cosa… lo siento, pero yo no. Representan unos valores que atacan el proyecto común de España. Quieren convertir el deporte en un instrumento de politización, y yo lo que deseo es que bajen a quinta división. Aquí no caben las medias tintas", apuntó en su momento.