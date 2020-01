Problemón en Can Barça: la rodilla de Ter Stegen trae de cabeza a los culés

La rodilla derecha de Ter Stegen preocupa en Can Barça. El portero teutón sufre una tendinopatía por la que deberá pasar por el quirófano. Los dolores son intensos y aunque el Barcelona pretende estirar el tratamiento conservador hasta final de la presente temporada, la evolución de la latosa lesión marcará el camino a seguir.

De momento, Ter Stegen será baja segura para el derbi de este sábado (21h) ante el Espanyol y es muy probable que no llegue a la Supercopa de España.

El propio Ernesto Valverde se mostró preocupado en la rueda de prensa previa al derbi: "Viene con unos problemas en el tendón desde hace un tiempo y en un momento determinado miramos que quizá sería baja por un tiempo y ha sido ahora. Mañana no estará disponible y para la Supercopa será complicado. Para después esperamos que pueda estar", comentó el entrehador barcelonista. No obstante, Ernesto Valverde no quiso ir más allá y no se quiso mojar sobre la posibilidad de que el portero alemán acabe pasando por el quirófano. "¿Operarse? Lo desconozco. No hemos hablado de ello. Nuestra idea es la de que en este tiempo estas molestias se vayan", dijo Valverde.

Ter Stegen, una pieza vital para el Barcelona, será reemplazado por Neto.