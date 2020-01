El tremendo palo de Rivaldo a la directiva de Bartomeu por el caso Valverde-Setién

Vítor Borba Ferreira, más conocido como Rivaldo, no se muerde la lengua. El que fuera jugador del FC Barcelona durante cinco temporadas (1997-2002), que actualmente ejerce como embajador de la casa de apuestas Betfair, carga duramente contra la Junta directiva que preside Josep María Bartomeu por su mala gestión en el despido de Ernesto Valverde y posterior contratación de Quique Setién, que firma con la entidad azulgrana hasta junio de 2022.

"Está claro que el Barcelona no ha sabido gestionar bien este cambio de entrenador. Han sido algo ingenuos e irrespetuosos con Valverde. Después de todo, nunca es positivo empezar a negociar con un nuevo entrenador cuando tienes al actual trabajando", comentaba el exfutbolista brasileño, que antes de recalar en el Camp Nou militó una temporada en el Deportivo de La Coruña (1996/97).

Sostiene también Rivaldo que el conjunto azulgrana ha fichado a Setién porque no había "vuelta atrás" a la hora de despedir a Valverde después de que "no tuvieran éxito" en el fichaje ni de Xavi Hernández ni de Ronald Koeman. "No habría tenido ningún sentido mantener a Valverde después de todo eso, así que tuvieron que dar por buena su tercera opción", dice. "El hecho de que Xavi y Koeman rechazaran las propuestas del Barcelona añadió problemas, llenándose la prensa de expectativas y obligando a que las negociaciones se alargaran antes de anunciar a Setién. Todos sabemos que la directiva del Barcelona no gestionó nada bien todo este asunto", apunta.

Rivaldo, embajador de la casa de apuestas Betfair. | Cordon Press

Dice el brasileño, de 47 años, que el despido de Valverde es una "consecuencia normal" de los resultados en el fútbol —"la directiva ya empezó a dudar de su trabajo por la Champions League", señala al respecto, refiriéndose así a los varapalos vividos en las últimas temporadas en Roma y Anfield— y duda que Setién, a sus 61 años, pueda dirigir a un equipo grande como el Barça debido a su falta de experiencia previa en un club de elite.

"Nunca ha entrenado a un club tan grande como el Barcelona y será una nueva experiencia para él", dice Rivaldo. "De todos modos, no tiene mucho que perder y no trae grandes expectativas a los aficionados del Barcelona porque nunca ha ganado ningún título. Es difícil comprender cómo se impondrá", augura.

Por otro lado, el exjugador brasileño cree que el Barcelona debería fichar en el mercado de invierno a un delantero ante la prolongada baja de Luis Suárez (cuatro meses fuera de los terrenos de juego). "Podría ser trascendental en el trascurso de la temporada compensar su ausencia con otro delantero de calidad. Debería firmarse un buen sustituto, porque todos los títulos están en juego podría ser crucial encontrar a alguien similar al estilo de Suárez", apuntaba en este sentido.