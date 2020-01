Lautaro Martínez, el sueño imposible del Barcelona como alternativa a Luis Suárez

El Barcelona tiene un problema. La baja para los próximos cuatro meses de Luis Suárez deja a los azulgranas tocados de cara a gol. Ante el Granada, en el estreno de Quique Setién, los culés evidenciaron que sin Suárez, el equipo carece de un '9' que aporte instinto asesino en el área.

El Barcelona rastrea el mercado para intentar paliar la baja del charrúa. El problema que se está encontrando el conjunto catalán es que no quiere fichar por fichar. No quieren repetir un caso Boateng. Además, los culés dudan si esperar al mercado estival para ir con todo a por su gran objetivo a largo plazo, que lleva tiempo marcado en rojo en la libreta de Abidal: Lautaro Martínez es el '9' en el que el Barça quiere confiar su presente y futuro como delantero centro. El argentino de 22 años, que pertenece al Inter, no saldrá en este mercado invernal ante la negativa a negociar de la directiva Nerazzurri.



Las alternativas a Lautaro

La principal alternativa a Lautaro es Aubameyang. A sus 30 años, el delantero gabonés del Arsenal, a pesar de la mala temporada de su equipo, está mostrando todo el gol que lleva dentro. Acumula 16 dinas en 26 partidos. ¿El problema? El precio. La directiva Gunner no dejará salir a su estrella a mitad de temporada por una cantidad inferior a 80 millones de euros. Demasiado para el Barcelona. A favor está el hecho de que Aubameyang termina contrato en 2021, al temporada del conjunto londinense está siendo un desastre -el Arsenal es 10º en la Premier a 10 puntos de las posiciones Champions- y forzará para que el Arsenal le abra la puerta.



Timo Werner

Uno de los delanteros del momento. Clave en el actual y sorprendente líder de la Bundesliga, el Leipzig, sus números hablan por sí solos: suma 25 goles y 10 asistencias en los 26 partidos oficiales que ha jugado esta temporada. El Barcelna pretende conseguir una cesión con opción de compra obligatoria en junio de 80 millones. El Leipzig no está dispuesto a negociar.

Rodrigo, otro que gusta

La tercera vía que sondea el Barcelona para reforzar en este mercado invernal su delantera es la de Rodrigo. El delantero hispano brasileño del Valencia, que termina contrato en 2022, es otro tipo de punta. No tiene el instinto asesino de Aubameyang o Lautaro, pero en el Barça aprecian todo lo que genera fuera del área -su capacidad de asociación y sus grandes desmarques de ruptura-. A sus 28 años, no está completando su mejor temporada de cara a gol -acumula 4 tantos en 22 partidos-, y la directiva ché, como estuvo a punto de suceder antes del inicio de temporada, está como loca por venderle al mejor postor. ¿Su precio? Unos 50 millones de euros.

La opciones más random y asequibles

Si el Barcelona decide esperar a verano para acometer el fichaje de su gran objetivo, Laurato Martínez, hay dos delanteros veteranos que no cuentan en sus actuales equipos que podrían hacer de parche, y que no disgustan a la dirección deportiva. Se tarta de Giroud y Fernando Llorente. El galo, 33 años, termina contrato el próximo 30 de junio, no cuenta para Frank Lampard, solo ha jugado 7 partidos esta temporada, y el Chelsea estaría dispuesto a abrirle la puerta por unos 5 millones de euros.

El otro veterano de la guerra del Vietnam que podría hacer un apaño al conjunto azulgrana hasta final de temporada es Fernando Llorente. El delantero navarro, a sus 34 años, no está gozando de muchos minutos en el Nápoles. Ancelotti contaba más con él, pero la llegada de Gattusso al banquillo le ha perjudicado. En los cinco partidos de la Seria A que ha dirigido el ex del Milan, Llorente solo ha jugado 27 minutos. El problema que podría encontrarse el Barcelona en el caso de que apueste por Llorente, es que el Nápoles será su rival en los octavos de Champions y no parece probable que Aurelio De Laurentiis. presidente del conjunto napolitano, este por la labor de reforzar a su rival.

El Barcelona deshoja la margarita. Las horas pasan, quedan 10 días para que se cierre el mercado, y debe decidir que hoja de ruta seguir para reforzar la delantera. Fichar un parche y esperar a Laurato Martínez o ir con todo a por Aubameyang o Rodrigo.