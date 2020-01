Jesús Vallejo se va cedido al Granada al no cuajar en el Wolverhampton

Jesús Vallejo abandona el Wolverhampton, donde estaba cedido hasta el 30 de junio, y vuelve a España para jugar en el Granada. El central maño no contaba para Nuno, solo jugó dos partidos en la Premier, y buscaba un destino donde disponer de minutos para intentar llegar con el ritmo necesario a los Juegos Olímpicos.

"Puede salir en enero, porque esto no ha funcionado y él quiere jugar. Hubo momentos en los que jugó, momentos en los que jugó bien, y otros momentos en los que no jugó bien. Ese es su caso. Claramente, no ha salido del todo bien", aseguró Nuno en una reciente rueda de prensa en la que dejaba caer que no pondría impedimentos a la salida, antes de lo previsto, de Vallejo de sus Wolves.

Con la de Vallejo, el Madrid ha solucionado la situación de cuatro jugadores jóvenes que no estaban contando con minutos esta temporada. Odriozola, se marcha cedido al Bayern Munich, De Frutos dejó el Real Valladolid para recalar en el Rayo mientras Lunin tampoco continúa en Zorrilla y ahora defiende los colores del Real Oviedo.

El Madrid, enfadado por el escaso protagonismo que han tenido tres de sus cedidos esta temporada, ha creado un departamento para valorar, a conciencia, a que equipo cede a sus jugadores. No quieren repetir casos tan sangrantes como el de esta temporada del Real Valladolid, donde los tres jugadores cedidos por el Madrid Lunin, Javi Sánchez y De Frutos, han acumulado, ojo al dato, 58 minutos en la primera vuela con el conjunto pucelano.