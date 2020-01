Sergio González: "Si le ganamos al Real Madrid, sería un golpe importante para nuestros rivales"

Atiende a Libertad Digital recién terminado el entrenamiento. El domingo llega el Real Madrid, un partido siempre especial, siempre complejo, ante uno de los portaviones del fútbol español. Eliminado de la Copa del Rey por el Tenerife, al Real Valladolid de Sergio González (Hospitalet de Llobregat, 1976) sólo le queda la Liga. El técnico nos confiesa sus sensaciones antes de este encuentro con el equipo de Zidane, instalados los de Pucela relativamente cómodos en la tabla, decimoquintos, con 22 puntos, seis por encima de la zona roja.

Pregunta: Siempre gusta jugar contra el Madrid y el de este domingo es un partido interesante…

Respuesta: Ojalá, eso esperamos, estar a la altura de un partido difícil. Siempre es complicado jugar contra el Madrid pero sabemos que no es invencible y puede tener un partido menos bueno. Sólo esperamos que el domingo sea ese día y podamos puntuar, que sería muy importante para nosotros.

P- Conseguisteis empatar en la primera vuelta, en la segunda jornada. Ha tenido varias fases durante la temporada pero ahora el equipo de Zidane está en una racha buena

R- No extraña tampoco, el Madrid tiene que estar arriba en todas las competiciones que juegue, tiene un equipazo, unos futbolistas de un nivel Top. Jugar contra ellos entraña una dificultad enorme pero con la ilusión y jugando ante nuestra gente esperamos acabar con una sonrisa.

P- ¿Es una etapa tranquila ahora en la temporada la que está viviendo el Valladolid?

R- Nadie puede estar tranquilo en una liga tan difícil porque hay muchos equipos con ganas de salvarse, con los mismos objetivos que tú. Está claro que una victoria el domingo sería un golpe tremendo, porque el rival es de los grandes. Sería una bomba de oxígeno porque, a priori, son puntos que otros equipos no van a conseguir. Estoy contento porque no hemos tocado el descenso en ningún momento aunque el último tramo de partidos no ha sido bueno, llevamos tiempo sin conseguir una victoria.

P- La actitud del equipo es buena hasta tal punto de que parece que está asumido que la temporada va a ser un infierno siempre. ¿Se trabaja diariamente en la mentalidad para saber que esto va a ser así?

R- Es un mixto de todo. El único objetivo es permanecer en Primera División. El jugador se da cuenta día a día que esto es muy difícil y que las dificultades van a ser muchas. Tenemos suerte de la experiencia del año pasado y de lo que hemos vivido para salvarnos. Fue meritorio y conseguimos la permanencia en la penúltima jornada.

P- En el mercado invernal el Espanyol, un equipo que está con vosotros abajo, ha tenido la capacidad para fichar tres jugadores nuevos. Cabrera, De Tomas, Embarba… todo esto hace que se complique todo a partir de enero si hay un equipo más fuerte que vosotros económicamente…

R- Lo has dicho perfectamente, nosotros no tenemos esa opción económica y otros equipos pueden reforzarse. No sólo el Espanyol, por ejemplo el Celta también se ha reforzado, sobre todo en la defensa, que era la zona más floja que tenían, con un central como Murillo. Nosotros jugamos con nuestras cartas, centrarnos en lo que tenemos que hacer y de lo que estoy seguro es que nosotros vamos a competir y vamos a exprimirnos al máximo.

P- Si tuvieras que dar alguna clave para el domingo ¿Cuál sería?

R- Con balón, el no tener miedo y el hacerles correr hacia atrás porque ellos están acostumbrados a robarte rápido y ser siempre poseedores de la pelota. Y cuando la tengan que no encuentren vías de pases. Hay que tener claro que ellos van a tener tres o cuatro ocasiones claras, tener la suerte que no la metan y que nosotros estemos acertados en las que tengamos.

P- Qué importante es la suerte en el fútbol…

R- Importantísimo, casi vital diría. Las dinámicas en general son claves. Contra el Valencia teníamos amarrado el 1-0 en el descuento y en Pamplona, el otro día, la más clara la tenemos nosotros pero la vaselina de Sergi Guardiola da en el palo. Está claro que en un partido grande esto se multiplica y la suerte es más importante aún.