Ben Arfa, el 'bombazo' que prepara Ronaldo para el Valladolid en el mercado de invierno

Hatem Ben Arfa, al Real Valladolid. El centrocampista francés, que está sin equipo desde el pasado verano, tras finalizar contrato con un Stade Rennais que decidió no renovarle, se comprometería con el conjunto pucelano hasta final de la presente temporada.

El jugador, de 32 años, sería apuesta personal del presidente del club castellano-leonés, el exdelantero madridista Ronaldo Nazario, que habría convencido a Ben Arfa para que se incorpore a la disciplina blanquivioleta en el mercado invernal.

Según informa el diario Mundo Deportivo, la operación está cerrada "al 95 por ciento" y se espera que el futbolista viaje este mismo lunes por la noche a Pucela para someterse al preceptivo reconocimiento médico en las próximas horas. En caso de superarlo, el jugador firmaría su nuevo contrato con el Valladolid, que este domingo perdía el partido de LaLiga Santander en su feudo contra el Real Madrid (0-1), y sería presentado el martes a mediodía en el Nuevo Zorrilla.

Lo cierto es que Ben Arfa, un futbolista cuyo estado físico es una incógnita después de llevar siete meses sin competir, ya estuvo cerca de haber recalado en la Liga española hace un año, cuando se mostró dispuesto a fichar por el Real Betis de la mano de su compatriota y amigo Nabil Fekir. "Es un campeonato que me interesa. Cuando ves cómo juega el Betis, hay una filosofía de placer en España", decía. "Lo que es seguro es que quiero divertirme. Mi decisión dependerá de ello. Si me quedo, si me voy… Haré un balance, analizando qué quiere hacer el club, qué me ofrecen en otro… Lo veré todo, pero lo que quiero es divertirme", señaló entonces Ben Arfa.

El futbolista de Clamart, de 1,80 de estatura y 65 kilos de peso, también estuvo cerca de fichar por el Sevilla en 2016, aunque terminó decantándose por el París Saint-Germain, en una decisión que lamentó recientemente: "Me alegro de haber ido al PSG porque me aportó mucho en el aspecto humano, pero, si tuviese la oportunidad de elegir de nuevo, no lo habría hecho. Habría elegido Sevilla, porque estuvo la cosa entre los dos. Pero bueno, me alegro de haberlo hecho, en definitiva, porque no tendría hoy día lo que tengo interiormente".

Hay varias preguntas sobre este posible nuevo fichaje para el Real Valladolid: ¿cómo juega Ben Arfa?, ¿qué puede aportarle al conjunto pucelano? El cuadro que entrena Sergio González, decimosexto clasificado en LaLiga Santander con 22 puntos, encaja pocos tantos (24 en contra) y especialmente en Zorrilla (7), pero también tiene falta de gol (17 a favor).

Ben Arfa aportaría gol a los blanquivioletas, pero sobre todo calidad. Se trata de un futbolista muy talentoso —de hecho, expertos en fútbol francés señalan que es uno de los mayores talentos desaprovechados en la historia del balompié galo— que a mediados de la época de los 2000 despuntaba con su calidad, formando una letal pareja con Karim Benzema en un Olympique de Lyon que dominaba la liga francesa con solvencia.

Allí ganó cuatro ligas y el premio al Jugador Joven del Año, pero su actitud y varios episodios polémicos lo acabarían empujando fuera del club. Tras su paso por Lyon, la carrera de Ben Arfa fue en declive, pasando por equipos como el Olympique de Marsella, Newcastle, Hull City o Niza. En 2016 fichó por el PSG, pero su paso por el conjunto parisino fue totalmente decepcionante.

Su bajo rendimiento deportivo, unido a varios encontronazos que tuvo con Didier Deschamps, acabarían por derivar en su salida de la selección francesa, con la que siempre ha tenido un protagonismo residual. En total, Ben Arfa ha jugado 15 partidos con los bleus en los que sólo ha podido firmar dos goles.