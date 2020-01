El Barcelona no fichará a un delantero en el mercado de invierno

Nuevo fracaso de la junta directa del F.C. Barcelona encabezada por Josep María Bartomeu. El conjunto azulgrana, como confirmó su director de Relaciones Institucionales, Guillermo Amor, no fichará en este mercado de invierno: "Se ha decidido que cuanto a incorporaciones no se harán. Porque si no se mejora lo que tenemos, es mejor".

El Barça, que estará tres meses y medio sin Luis Suárez -operado del menisco externo de su rodilla derecha-, tirará con lo que tiene en plantilla hasta final de temporada. A pesar de tocar a numerosos jugadores (Lautaro Martínez, Rodrigo, Aubameyang como opciones top o Fernando Llorente y Giroud como rellenos) el escaso margen financiero que maneja la ahogada tesorería culé y el hecho de no querer repetir la jugada de la temporada pasada cuando se ficho a Kevin Prince Boateng , un parche que salió rana, ha hecho que Setién se quede sin '9' hasta la vuelta de Luis Suárez.

Bartomeu y su junta directiva, que llevan tiempo dando palos de ciego en el mercado de fichajes durante meses, vuelven a sumar un nuevo y estrepitoso fracaso.