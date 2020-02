El hermano de Cavani responde a Cerezo: "El Atlético no pudo cerrar el acuerdo con el PSG"

Sigue la polémica Edison Cavani - Atlético de Madrid. Tras las palabras de Enrique Cerezo tras el derbi frente al Real Madrid, donde deja caer que su fichaje frustrado por el Atlético tiene un principal culpable, Walter Fernando Guglielmone, hermano y representante de Cavani, la respuesta de este no se ha hecho esperar.

"Lo importante es lo que ha hecho Edi para salir, ¿tú piensas que Edi no jugó casi un mes para que yo haga caer la operación por una comisión y dejar que no cumpliera su sueño?", comentó este sábado en declaraciones a la cadena SER.

Walter dejo claro que Cavani puso todo de su parte para terminar en el Atlético, incluso estuvo cinco partidos sin entrar en la convocatoria. "¿Y con todo el lío que armamos con el PSG? Si fuera por dinero, Edi se habría marchado a Inglaterra, Manchester o Chelsea", expuso. De hecho, una vez cerrado el mercado, Cavani ha reaparecido con su equipo este sábado.

El representante de Cavani fue más allá: "La operación no ha salido a pesar de la voluntad de Edin, dispuesto a percibir menos que en el PSG. El Atlético no podía cubrir el coste económico total de la operación y el PSG no ha querido bajar las cantidades que pedía", insistió. "El Atlético no llegó a cerrar un acuerdo con el PSG".

Por último, el hermano mandó un mensaje a Cerezo:"¿Quién es Enrique Cerezo?". Y niega que el presidente haya estado presente en las negociaciones: "No lo vi nunca este mes, no sé ni que función cumple".