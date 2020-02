El tremendo palo de Van der Vaart a Simeone y el Atlético por Joao Felix: "Está en el equipo equivocado"

El fichaje de Joao Felix por el Atlético de Madrid rompió la banca el pasado mercado estival. El conjunto rojiblanco pagó 126 millones de euros por la gran perla lusa del Benfica. La ilusión recorrió el Metropolitano antes del inicio de Liga. Sin embargo, medio año después, el rendimiento de la estrella rojiblanca deja mucho que desear. Algunos aficionados colchoneros señalan directamente a Diego Pablo Simeone como el principal responsable del fracaso, que hasta el momento, supone su millonario fichaje.

Joao Felix inicio la temporada jugando encorsetado en una banda. A pesar de liberarle y colocarle en su verdadera posición, segundo punta, en las últimas semanas, su rendimiento sigue estando muy por debajo de lo esperado. ¿Cuál es el problema? Van der Vaart, ex de Real Madrid y Betis, entre otros, da una de las claves: es un problema de estilo. Para lucir, Joao Felix necesita un equipo que tenga el balón, no que corra detrás de él para recuperarlo:

"Joao Félix es un gran jugador, pero está en el equipo equivocado. Cuando le ficharon creí que iban a jugar al fútbol, pero no lo hacen para nada. Claro que entiendo que ganar es lo más importante, pero cuando tienes un jugador como Joao Félix debes construir el equipo alrededor de él". El Atlético juega como bloque compacto y su estilo es defenderse bien para salir a la contra. Está en el club equivocado y probablemente tiene el entrenador erróneo".

Más allá de los pobres números de Joao Felix en el Atlético de Madrid, 4 goles y 2 asistencias en los 24 partidos disputados, la sensación que da desde fuera es que no está, ni mucho menos, cómodo en el campo. Simeone, de momento, ha fracasado estrepitosamente al no ser capaz de modificar ni un ápice su férreo esquema de juego para conseguir hacer lucir al fichaje más caro de la historia del Atlético. Y los resultados del equipo no justifican, ni mucho menos, el no hacerlo.