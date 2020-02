Esteban Granero, nuevo refuerzo del Marbella: el fichaje más mediático de la historia de Segunda B

La semana pasada rescindió su contrato con el RCD Espanyol y ahora llega como nuevo refuerzo del Marbella FC, el líder del Grupo IV de Segunda B. Después de hacerse con los servicios de Juanmi Callejón —el hermano gemelo de José Callejón, el delantero internacional español del Nápoles, el conjunto malagueño ha contratado ahora a un futbolista de la talla de Esteban Granero, el Pirata.

El conjunto malagueño era presentado este lunes en el estadio municipal Antonio Lorenzo Cuevas, donde se instaló un escenario para el acto y al que asistieron un millar de aficionados, con el conocido periodista Tomás Guash ejerciendo de maestro de ceremonias.

"Nunca me había sentido así de responsabilizado. Sólo una vez: cuando fiché por el Real Madrid, que fue el sueño de mi vida, y otra es hoy, por el Marbella", aseguró en su presentación Granero, de 32 años.

Es "el mejor fichaje de la historia de la Segunda B en España", según decía el presidente del club, Óscar Ribot. Este empresario, bastante conocido en el mundo del fútbol, es también el CEO (director ejecutivo) de la agencia de representación de deportistas Best of You, que, como cabe suponer, lleva precisamente al Pirata Granero.

"Estoy aquí porque se hacen las cosas bien y yo quiero ser así", destacó el jugador, que también contestó a una ronda de preguntas previa a su posado con la camiseta blanquilla.

"La Segunda B es una competición llena de grandes futbolistas y llena de profesionales, no entiendo la extrañeza por venir porque para mí lo económico es secundario, vengo a jugar al fútbol", destacaba el futbolista madrileño, que además de haber jugado en el Real Madrid y el Espanyol, también ha militado en las filas del Getafe, Queens Park Rangers y Real Sociedad. "Creo que aquí voy a ser feliz", apuntó.

El centrocampista, que deja el Espanyol después de dos temporadas y media, interrumpe así catorce campañas consecutivas en la máxima categoría desde que se formó en el fútbol base del Real Madrid y debutó en Primera con el Getafe en la 2007/08, equipo en el que estuvo dos temporadas hasta que regresó al club blanco, donde militó durante cuatro campañas seguidas.

El Queens Park Rangers (Premier League inglesa), la Real Sociedad y el Espanyol fueron sus siguientes destinos. Granero ya debutó con el Marbella en el partido que disputó el domingo en el campo del Mérida, que acabó con empate a cero, resultado que ha desbancado al conjunto malagueño del liderato en el grupo IV de Segunda B, primer puesto que ahora tiene el Cartagena. El centrocampista estuvo en el banquillo al comienzo del choque y salió en la segunda parte para disputar algo más de veinte minutos.

Además de reconocido futbolista, Esteban Granero es también un hombre muy comprometido con distintas causas sociales, como ayudar a los niños con cáncer. En este sentido, cabe destacar que desde el año 2015 celebra la llamada Cena Pirata —algunas ediciones han tenido lugar en el estadio Santiago Bernabéu— en la que participan algunos rostros conocidos y cuyo objetivo principal es recaudar fondos destinados a construir parques de juegos dentro de los hospitales infantiles.