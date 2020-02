El Atlético supera al Granada y sigue aferrado a la supervivencia extrema (1-0)

Una imagen vale más que mil palabras y la del duelo que jugaron Atlético de Madrid y Granada fue, sin duda y como pasó también tras el fiasco ante el Leganés, la del equipo muerto de cansancio yendo al fondo sur para ser aplaudidos por los aficionados. Esta imagen se ha repetido muchas veces tanto en el Vicente Calderón como ahora en el Wanda Metropolitano, pero actualmente los motivos de esa imagen son diferentes. Antes solía ser por una gran victoria del conjunto del Cholo Simeone o por una resistencia épica dentro de un contexto positivo. Ahora la cosa ha cambiado y es más un agradecimiento sin palabras de los jugadores con un interiorizado "gracias por animarme pese a lo mal que lo hemos hecho".

El Atlético volvió a jugar mal ante el Granada. Muy mal. Marcó a los cinco minutos y a partir de ahí se vio que no había mucho más en la chistera colchonera y eso seguirá pasando si la ristra de lesionados que asola el vestuario no se detiene. A 8 de febrero y con un partido pésimo ante el Granada, Simeone miró el banquillo y vio lo siguiente: Adán, Lemar, Saponjic, Carrasco, Manu Sánchez, Toni Moya y Ricard. Nadie duda de la calidad y del compromiso de todo ese elenco de jugadores, pero la imagen para Simeone fue tan desoladora que cuando peor lo estaba pensando el equipo ni siquiera se atrevió a hacer los cambios porque no confiaba en lo que tenía a sus espaldas.

El Granada estuvo muy cerca de sacar un empate si Oblak no hubiese estado bajo palos y eso convirtió aún más el partido en un claro reflejo de que si hay un equipo ahora mismo en Primera que viva en una continuada supervivencia extrema, ese es el Atlético del Cholo. Al menos ganó el equipo de Simeone que, visto lo visto, no debe despreciar ni un ápice victorias tan justas como la conseguida ante los andaluces. Cuando estás en el desierto y encuentras un poco de agua, bebe, aunque sea sucia, caliente y con aspecto dudoso. Así se sobrevive y así lo está haciendo el Atlético. Eso sí, este agua tiene una pinta horrible.

Gol a los cinco minutos y supervivencia

Siempre se ha dicho que el Atlético de Madrid es más peligroso cuando se siente inferior a su rival o, como mínimo, en serio riesgo de perder el partido en cuestión. Ante el Granada y en condiciones normales, el conjunto de Diego Pablo Simeone no debería haber sentido el miedo al fracaso, pero la realidad de las lesiones y del momento de forma rojiblanco convirtió el partido para los locales en una prueba de fe en pleno DEFCON 5.

Con el sistema de alerta activado al nivel más alto, el Atlético saltó al campo sin 9, algo que puso el foco y la responsabilidad del ataque en Correa y Vitolo. La idea con esa delantera no podía ser balones largos y centros desde las bandas porque, salvo crecimiento acelerado y milagroso del tronco inferior y superior de Correa, la pelota se iba a pasear por el área siempre sin rematador. El Granada, por su parte, intentó poner un tono físico al partido para aprovechar precisamente la ausencia de un 9 referencia en el rival, sin embargo los propios errores del cuadro nazarí le condenaron al 1-0 en el minuto 5.

En una de las primeras jugadas del encuentro, saque de banda local, despiste de la defensa y jugada de Koke para Correa que el argentino metió a la cazuela abriendo el partido nada más comenzar el mismo. La cara de Diego Martínez, un poema. El técnico visitante no podía creer que a un equipo al que ya le cuesta marcar goles, incluso cuando ha tenido uno o dos delanteros centros, le hubiesen puesto en bandeja el 1-0 y además en un saque de banda. A Simeone, lógicamente, se le atisbó la sonrisa de aquel que sabe que si te dan un regalo no hay que mirar ni la etiqueta. Lo dicho anteriormente: si estás en el desierto y ves agua, ni lo pienses, porque tienes que beber.

Tras una primera parte decente del Atlético llegó el páramo de la segunda parte. Todo el fútbol lo puso el Granada y solo Oblak evitó que una triple ocasión andaluza incendiara el Metropolitano. Si no es por el esloveno hubiese habido lío porque el equipo del Cholo solo apareció para correr como pollo sin cabeza y defender con más corazón que coraje y fútbol. Desde el minuto 60 hasta el 90, el aficionado rojiblanco vio desajustes, un Thomas acomplejado en el centro, a Saúl perdiendo balones como centrocampista y también como lateral izquierdo y sobre todo una clara ausencia de un delantero centro que dejase respirar al equipo. Para eso salió Carrasco, para correr y molestar arriba, pero de poco sirvieron sus ganas porque la defensa rival vivía en un oasis de tranquilidad.

Al final no hubo 1-1 y el Granada se fue a casa sin premio a su insistencia, sin embargo, el Atlético sigue sediento y deshidratado pese a conseguir un chupito de agua con tres puntos de oro. O recupera efectivos para no volver a perderlos después o el equipo de Simeone corre el riesgo de hincar la rodilla en la arena totalmente seco. De momento sigue vivo.

PD: el árbitro y el VAR nuevamente ausentes en un penalti y roja a Soldado por un codazo sobre Correa en la primera. Parece que ellos también necesitan agua.

Ficha técnica

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Vrsaljko, Savic, Hermoso, Lodi (Carrasco, m.59); Marcos Llorente, Koke (Lemar, m.86), Thomas, Saúl; Vitolo (Toni Moya, m.86) y Correa

Granada CF, 0: Aarón; Foulquier, Domingos Duarte, Martínez (Carlos Fernández, m.74), Víctor Díaz; Eteki, Yangel Herrera (Gil Dias, m.59); Vadillo (Antonio Puertas, m.59), Azeez, Ismail; y Soldado

Gol: 1-0, m.6: Correa

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a los locales Koke (m.26), Thomas (m.68), Vrsaljko (m.68) y Vitolo (m.86) y a los visitantes Yangel Herrera (m.26), Soldado (m.26), Foulquier (m.37), Domingos Duarte (m.84) y Víctor Díaz (m.88)

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 60.000 espectadores