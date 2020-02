Zidane, sobre Bale: "Quieren que tengamos un problema con él, pero no lo tenemos..."

Zinedine Zidane volvió a callar muchas voces críticas. Varios aficionados criticaron el once inicial que puso en liza ante Osasuna. La titularidad de Bale, la de Isco, la ausencia de Vinícius y de Kroos... Una vez más el galo salió victorioso -el Madrid remontó ante Osasuna y se terminó llevando el triunfo por 1-4.-.

Una de las decisiones de Zidane que más controversia causó fue la titularidad de Gareth Bale. El galés volvía al once tras jugar por última ven ante Unionistas. Tras el encuentro, el técnico merengue dio la cara por galés: Es un jugador importante, lo ha demostrado, no ha jugado los tres últimos partidos y ha hecho 70 minutos muy buenos defensivamente. Luego, el problema está en que quieren que tengamos un problema con Gareth, pero no lo hay. Hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso. Es un jugador importantísimo, lo ha demostrado siempre y va a seguir jugando, como los demás".

Zidane señaló directamente a la prensa y deja claro que no existe problema alguno con Gareth Bale y que para él, el galés es una pieza muy importante.

Además, Zinedine se alegró enormemente por el tanto de Luka Jovic: ""Me alegro por él, lo necesitaba, es un delantero puro al que le puedes decir muchas cosas, que está bien, que juega bien, pero si no mete gol no está contento. Tiene que mejorar, pero me alegro por su gol, le va a venir bien" y destacó la gran actuación de Isco Alarcón, un jugador por el que siempre, incluso en su peor momento, siempre ha apostado .