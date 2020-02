Aduriz da calabazas al Barcelona

El Liejo Aduriz colgará las botas este verano con 39 años. El delantero del Athletic quiere irse por la puerta grande del conjunto bilbaíno. Con un título bajo el brazo. Los leones disputarán la semifinal de la Copa del Rey ante el Granada.

El nombre de Aduriz es noticia en las últimos días al relacionarse su nombre con el F.C. Barcelona. Los culés peinan el mercado de La Liga –solo puedes fichar en España– para paliar las bajas de larga duración de Luis Suárez y Dembélé. Buscan un '9', un killer dentro del área. Han sonado Ángel, William José, Lucas Pérez... ¡y Aduriz!

Aduriz acudió a la gala de los premios Panenka y se encargó, personalmente, de tumbar los rumores que le situaban como futurible del Barça: "Ya no estoy para esos trotes. Seguro que encontrarán algo bueno..."

El delantero ex Valencia, Mallorca, Real Valladolid o Burgos, entre otros, que fue galardonado con el el Antonin de Honor por su trayectoria profesional, deja claro cuál es su último sueño como futbolista: "Llevo fantaseando con ganar la Copa mucho tiempo. Al principio era una fantasía y puede ser que ahora esté más cerca. Imagínate, dejar esta temporada el fútbol y ganar un título. Es el sueño de cualquiera. Sacar la gabarra sería algo mágico".

Sobre el nuevo formato de Copa, el Liejo fue muy sincero: "No se desprestigia, al revés. Adquiere mucho más valor, que haya equipos diferentes... Yo creo que todo el mundo quiere diversidad. Al final, estamos un poco hartos de ver a Barça y Madrid ganarlo todo. Que me perdonen aquí (el premio se entregó en Barcelona) y en la capital... Pero es bonito y enriquecedor que haya competiciones con un poco más de dinamismo. Lo vemos en Inglaterra. A mí me gusta".