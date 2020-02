Julian Nagelsmann: "Decliné entrenar al Real Madrid porque no me sentía cómodo"

Julian Nagelsmann es el entrenador revelación de la Bundesliga. Tras un tremendo rendimiento con el Hoffenheim, donde realizó tres espectaculares temporadas, salvó al equipo que estaba casi desahuciado a mitad de campaña, metió al modesto Hoffenheim en posiciones Champions las dos siguientes campañas, aunque en la primera fue eliminado por el Liverpool en la fase previa, su nombre retumbó con fuerza por toda Europa. Los grandes seguían la pista de un técnico revolucionario por su estilo. Era el verano de 2018.

Uno de los equipos que más fuerte apostó por Julian fue el Real Madrid. Como en su día confirmó Libertad Digital, los extraordinarios informes de la dirección deportiva merengue convencieron a José Ángel Sánchez, director general del club, que le llamó para tantear, personalmente, su posible incorporación. Tras la marcha de Zidane, los merengues buscaban técnico -recordemos que terminaron fichando a Julen Lopetegui-.



Julian, en una entrevista concedida al 'The Independent' británico, antes de medirse al Tottenham en los octavos de la Champions, explica los motivos por los que cerró la puerta al Real Madrid: "Es normal que cuando te llama el Real Madrid te lo pienses. Al principio estaba sorprendido, lo sopesé, pero no me sentía cómodo para ir. Quería mejorar como entrenador y en el Real Madrid no hay tiempo para ello. No tienes la oportunidad de ser mejor técnico, ya que tienes que ser el mejor. No lo soy, aunque puedo admitir que quiero ser uno de los mejores en el futuro. Si vas al Madrid o al Barcelona, los aficionados, los medios de comunicación y los directivos no te dan tiempo para convertirte en ello. Sólo quieren victorias cada partido, títulos, Champions... Si no ganas no puedes decir que todavía eres joven, que estás creciendo".

A sus 32 años, sorprende su frescura, sus modernos métodos, flexibilidad e ideas revolucionarias. Ante todo se trata de un técnico motivador, inteligente, exigente, imprevisible, apasionado y con gusto por asumir riesgos. "Para mí es el técnico más impresionante que he visto. No hay en Alemania nadie como él, ni tampoco en Europa", indicaba su ayudante en Hoffenheim, Alfred Schreuder.

Bautizado por el exmeta Tim Wiese como 'MiniMourinho', Nagelsmann ahonda en las razones por las que declinó ir al Madrid en el verano de 2018: "En el fútbol no es fácil planear tu carrera, porque es impredecible, pero tienes que intentarlo. Lo principal es dar los pasos correctos, no los pasos más grandes. El Real Madrid es uno de los más grandes a dar, así que pensé: '¿si voy con 31 años al Madrid dónde voy a ir después?'. Otro factor clave era el idioma, que es muy importante para mí. Me gusta comunicarme, soy muy expresivo con mis jugadores, y no se hablar español. Sólo sé decir 'hola, ¿qué tal?' Entendí que no era el momento".

Nagelsmann, actual entrenador del Leipzig, sigue luciendo con luz propia. Lucha codo a codo con el Bayern por el liderato de la Bundesliga -actualmente es segundo a un solo punto de los bávaros- y disputará ante los Spurs de Mourinho los octavos de Champions.

Su metodología de trabajo y estilo de juego

Su estilo lo explica él mismo:"Atacar cerca de la portería rival porque el camino al gol es más corto si recuperas la pelota arriba". La presión como bandera. "Hago mucho énfasis en nuestro comportamiento cuando no tenemos la pelota, pero no voy a provocar perderla para recuperarla más arriba. Debes tener soluciones con y sin la pelota", aclara.

Consecuente con su idea, es habitual ver a sus equipos formar con esquemas revolucionarios como el 3-1-4-2 poco habitual en el fútbol moderno. Si bien Nagelsmann no le da mucha importancia a la táctica, "el dibujo puede ir cambiando según pase el partido. Lo importante es mantener la idea y saber adaptarte según las circunstancias del partido". Con ese 3-1-4-2 le permite tener seis jugadores, más de la mitad del equipo, en zona ofensiva. Mucha gente para presionar alto y para pisar el área rival en poco tiempo.

A pesar de que los que lo conocen bien, como su antiguo ayudante Achim Reutershahnder, quien no sale de su asombro por el repertorio táctico del joven técnico: "A Julian se le ocurren cosas con las que nadie puede contar", el propio Nagelsmann se posiciona más del lado de la motivación "como técnico soy casi un psicólogo. Un 30% es táctica pero 70% son aptitudes sociales. Cada jugador se motiva con cosas diferentes y hay que hablarles de esa manera", afirma. Tener casi la misma edad que sus futbolistas facilita el trabajo.

"Entrenar es más divertido que jugar", aseguró Nagelsmann. Además de lo táctico y lo emocional, la idea de planificar los partidos y también cada entrenamiento, para que sea diferente del anterior, es otra de las señas de identidad de Julian. "Trabajo como un panadero. Mezclo cosas, las pongo en el horno y veo que sale", explica.

Así es el 'Mini Mou' de moda al que echó el ojo el Madrid y que ahora explica los motivos de su negativa.