El surrealista motivo por el que expulsan a Vicente Gómez, jugador del Deportivo de la Coruña

Andan irascibles. Los colegiados españoles tienen, últimamente, un muelle en su mano a la hora de sacar tarjetas a jugadores y entrenadores por protestar o hacer observaciones. Lo vimos la jornada pasada en el Villamarín, cuando a Fekir, que venía de ser cosido a patadas, le sacan dos amarillas en menos de 10 segundos. La segunda por protestar sin mediar insulto alguno.

Este viernes en Riazor, tras el Deportivo de la Coruña 2 Girona 2, tras el pitido final, Vicente Gómez fue expulsado por decir "Hoy no has estado bien, no te puedo felicitar, muy mal, hoy muy mal". El colegiado, Figueroa Vázquez, decidió sacarle la tarjeta roja directa.

Una tarjeta roja por expresar una opinión sin menospreciar al colegiado ni caer en el insulto. Tremendo.

El nivel arbitral esta temporada en España está dejando mucho que desear. No solo a pie de campo, también con decisiones incomprensibles en la sala VAR.