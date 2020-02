Suspendido el Eibar - Real Sociedad por la contaminación del aire

El partido de liga entre el Eibar y la Real Sociedad queda suspendido por la contaminación causada tras el incendio en el vertedero de Zaldibar. La decisión ha sido tomada por parte de LaLiga, la Federación española (RFEF) y los clubes de manera conjunta tras una reunión este sábado.

El Gobierno Vasco recomendaba que no se practicase deporte al aire libre, no ventilar las viviendas y cerrar las ventas de noche en las zonas de Zaldibar, Eibar y Ermua por la presencia de dioxinas y furanos en el aire debido al incendio. Osakidetza recomendó en la noche de ayer no ventilar las viviendas y no hacer deporte por la presencia del perjudicial contaminante que procede de la combustión del vertedero de Verter Recycling que colapsó el jueves de la semana pasada. Los técnicos estiman que extinguir el fuego es todavía ·una cuestión de días·, no de horas. Por lo que el foco del problema persistirá y el partido que de debía jugar este domingo ha sido, definitivamente, suspendido.