El propietario del Leganés muestra su "gran preocupación" por el interés del Barça en Braithwaite

Felipe Moreno, propietario del Leganés, aseguró que el delantero danés Martin Braithwaite solo fichará por el Barcelona si se abona la cláusula de rescisión de su contrato.

"Aquí no vamos a negociar nada. La cláusula o se queda en el Leganés", señaló acerca de la posible salida del atacante ante las preguntas que le hicieron algunos medios de comunicación en la puerta del estadio Butarque.

Se podría vivir así una situación semejante a la que sucedió con el marroquí Youssef En-Nesyri, quien se marchó al Sevilla en el mercado de invierno. Sin embargo, entonces la entidad pudo fichar recambios, algo que no sucedería ahora.

"Lo puedo entender si lo recoge la Ley. Yo lo que pensaba es que no lo recogía la Ley, que no podían fichar un jugador en activo. Pensaba que era un jugador en paro, me he quedado sorprendido con esta situación", dijo.

"Estamos muy preocupados, es normal. Después de lo que nos ha ocurrido con En-Nesyri, si nos pasa esto con Braithwaite el poder mantener la categoría se nos complica cada día más", manifestó.

Moreno confirmó el interés que el Barcelona tiene en el jugador para reforzar su ataque ante las lesiones: "Ayer por la tarde llamaron y dijeron que contemplaban esta situación igual que contemplaban un par de ellas más".