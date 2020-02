Piqué llama "títere" al periodista Marçal Lorente por defender la gestión de Bartomeu

No está el horno para bollos en el FC Barcelona. Cuando parecía que el principal foco de actualidad giraría en torno al fichaje de un delantero que pudiera cubrir la baja de Ousmane Dembélé —el club ya tiene el visto bueno de LaLiga para fichar tras confirmarse que el francés estará seis meses de baja tras ser operado de una lesión en el bíceps femoral derecho—, saltaba una bomba. Otra más en una temporada para olvidar en el plano institucional: según denunció la Cadena SER, el club contrató a la empresa I3Ventures para defender la imagen de Josep María Bartomeu y dañar la imagen de jugadores de la actual plantilla y sus familiares (Leo Messi, Gerard Piqué...), así como otros personajes como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Jaume Roures o Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça.

Este martes, el presidente Bartomeu saltaba a la palestra para reconocer que el Barça contrató los servicios de I3Ventures, con la que el club ya ha roto sus vínculos, aunque negó que hubiera contratado sus servicios para desprestigiar a nadie: ni jugadores, directivos o expresidentes.

Así lo dijo el máximo dirigente del club azulgrana durante la entrega del XIV Premio internacional de periodismo Manuel Vázquez Montalbán en Barcelona: "Quiero decirlo para que quede claro a los socios. El Barça no ha contratado ningún servicio para desprestigiar a nadie, es falso. Nos defenderemos delante de quienes nos acusen de este tipo de prácticas. Es cierto que a finales de 2017 contrató unos servicios, es cierto. Como se hacen otros servicios en la comunicación. Una de esas empresas ha hecho comentarios impropios y hemos rescindido el contrato con esta empresa. Hemos encargado la monitorización de las redes sociales. No hemos encargado el desprestigio a personas. Perseguiremos a quienes nos acusen de esto. No es la primera vez que alguien habla de estos temas. En el caso Paulinho tuvieron que rectificar porque la Justicia nos dio la razón. Somos y hacemos cosas con la tranquilidad y responsabilidad que el Barça requiere".

Reunión de varios jugadores con Bartomeu

Pero aún hubo más. Después del entrenamiento que tuvo lugar por la tarde en la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, los cuatro capitanes de la plantilla (Leo Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto) se reunieron con Bartomeu para conocer, cara a cara, su versión de los hechos. Una reunión que se prolongó durante unos 40 minutos y en la que también estuvo presente el técnico Quique Setién.

Una vez más, Bartomeu obligado a tener que actuar en primera persona, apenas dos semanas después del cruce de declaraciones que Messi mantuvo con el secretario técnico del club, Eric Abidal, a raíz de la destitución de Ernesto Valverde.

Nada trascendió del contenido del encuentro entre Bartomeu y los capitanes, pero, a juzgar por una reacción de Gerard Piqué en Twitter, todo apunta a que en la plantilla sigue muy latente el malestar por este asunto de las redes sociales.

Y es que el central azulgrana llamó "títere" al periodista Marçal Lorente, colaborador entre otros del programa El Primer Palo —el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta de lunes a viernes en esRadio—. Lorente, que también es abogado, es un periodista bastante conocido en Barcelona y en el barcelonismo: colaborador de Mundo Deportivo, es un asiduo en BarçaTV, hasta el punto de que narra los partidos del equipo para el canal oficial culé.

Este martes por la noche, Marçal Lorente, que en otras ocasiones se ha posicionado a favor de la gestión de Bartomeu en el Barcelona, escribió un mensaje de Twitter donde aprovechaba para criticar a "quien quiere llegar al Barça para utilizarlo por sus intereses mediáticos, políticos y económicos". Un mensaje que estaría dirigido a Gerard Piqué, aunque sin citar en ningún momento al futbolista.

Hace muchos años q conozco el entorno del Barça y la idiosincrasia del socio/a culé y afortunadamente cada vez es menos manipulable y más inetligente y sabe identificar perfectamente quién quiere llegar al Barça para utilizarlo por sus inteseses mediáticos,políticos y económicos. — Marçal Lorente @Marsallorente) February 18, 2020

Y el propio Piqué no tardó en responder, llamando 'titella' (títere, en catalán) al colaborador de El Primer Palo.