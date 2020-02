Carles Pérez atiza al Barcelona: "Me quitaron mi sueño sin razón, estoy dolido por las maneras"

Carles Pérez no deja títere sin cabeza y critica abiertamente al FC Barcelona en una entrevista a Mundo Deportivo por la forma en la que se produjo su traspaso a la Roma, el pasado 30 de enero, por 11 millones de euros, más 3,5 millones en variables, sin opción de recompra.

El delantero de Granollers (Barcelona), que acaba de cumplir 22 años, marcó el pasado jueves su primer gol con el conjunto giallorosso en la victoria contra el Gante (1-0), en la ida de dieciseisavos de final de la Europa League. El canterano azulgrana, que previamente había jugado tres partidos de la Serie A entrando desde el banquillo, aprovechó su primera titularidad marcando el tanto de la victoria, definiendo con calidad en el mano a mano con el portero rival. Un gol que llegaba sólo unas pocas horas después de la presentación del danés Martin Braithwaite como nuevo jugador barcelonista

Y ahora, 36 horas después de su gol contra los belgas, Mundo Deportivo publica una entrevista en la que Carles Pérez atiza al Barça por la manera en las que se produjo su salida. "Es difícil de explicar porque no sé ni yo lo que pasó. No me han dado las explicaciones que me tenían que dar, al menos las realistas. El míster (Quique Setién) me dijo que no iba a contar conmigo porque tenía más gente arriba. Aunque me lo dicen diez días antes de que se cierre el mercado cuando el entrenador nuevo ya llevaba un tiempo. Pero el Barça es mi pasado ya, mi presente está en la Roma y quiero ser un jugador importante para ellos", apunta.

Preguntado por si está dolido por su marcha, el joven delantero responde: "Más que nada por las maneras. Soy un chico que lo ha dado todo por el Barça desde pequeño. Mi sueño era llegar al primer equipo, lo conseguí y ahora me lo quitaron sin razón. Y más con las actuaciones que estaba haciendo. Hablan mucho de cantera y al final demuestran lo contrario. En fin, no tengo una mala imagen del Barça, estoy agradecido, pero no me gustaron las formas. Nada más".