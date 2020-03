La rotulación de imágenes de Eder Sarabia en el Clásico molesta al FC Barcelona

"No hace nada de lo que hay que hacer", "Una mierda es eso, los putos pases largos de mierda", "Es imposible que se lleve un puto balón", "Gol... métela Antoine, me cago en mi puta madre"... Son algunas de las frases que Eder Sarabia, el segundo entrenador del FC Barcelona, soltó este domingo durante el Clásico que su equipo perdió ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (2-0), para ceder precisamente el liderato de LaLiga a los blancos, como recogieron las cámaras de Movistar Plus.

"Se ha sacado de contexto, él le pone pasión porque quiere mejorar", ha dicho el padre de Eder, el mítico exjugador del Athletic de Bilbao y comentarista Manu Sarabia, para defender a su hijo ante todo el revuelo que se ha montado. Al hijo del exdelantero le han llegado a definir como "el poli malo" o la "sangre caliente" de Quique Setién, anteponiendo la vehemencia del joven técnico bilbaíno, de 40 años, con el carácter tranquilo del cántabro, de 61.

Lo cierto es que, más allá del carácter de uno y otro entrenador, en el seno del FC Barcelona ha molestado la rotulación televisiva de las imágenes de un Eder Sarabia a quien más de uno ya ha acusado de afán de protagonismo. En el club azulgrana se ha abierto un debate sobre la privacidad que deben tener sus integrantes en el banquillo.

Los textos subtitulados de los comentarios del ayudante de Setién criticando a sus jugadores, conocidos como karaoke, han sido recibidos con preocupación en el cuerpo técnico; de hecho, el Barça incluso ha planteado en alguna ocasión este asunto a otros clubes mediante conversaciones mantenidas por sus departamentos de comunicación.

Por otra parte, desde el ámbito de los operadores de televisión y representantes del colectivo profesional se defienden recordando que los medios de comunicación invierten grandes cantidades de dinero en los derechos de transmisión de los partidos de LaLiga, añadiendo que eso incluye todo lo que acontece en ellos. En este caso, por supuesto, las frases que Eder Sarabia espetó contra varios de sus jugadores (Piqué, Arthur, De Jong, Nelson Semedo, Griezmann...) durante el Clásico del Bernabéu.