La juez da la razón a Rubiales frente a Tebas al no autorizar el Girona-Barça en Miami Concluye que la RFEF no incurrió en conducta ilícita de competencia desleal con LaLiga al no autorizar de inicio la celebración del Girona-Barça.

Rubiales gana la partida a Tebas | Agencias La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha recibido con "gran satisfacción" la desestimación por parte de la titular del juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, de la demanda de LaLiga contra la decisión federativa de no autorizar que el partido de la temporada pasada Girona-Barcelona se jugara en el Hard Rock Stadium de Miami. Según la juez, la RFEF no incurrió en conducta ilícita de competencia desleal al no autorizar de inicio la celebración del encuentro, ya que "la organización de competiciones por LaLiga debe realizarse en coordinación" con el organismo federativo. La RFEF expresa en un comunicado que ha recibido con "gran satisfacción" esta "extensa, rigurosa y documentada" resolución, ya que "reconoce las competencias federativas" y el hecho de que "la RFEF ha actuado siempre con arreglo a derecho y lealmente". Compartir

