Zidane: "Me siento respaldado por el club pero el futuro es impredecible"

Zinedine Zidane pasó por rueda de prensa en la previa del partido ante el Betis de este domingo en el Villamarín.

A pesar de la mala racha que acumula el conjunto verdiblanco -6 encuentros sin conocer la victoria-, el galo no se fía del Betis: "Sabemos de las dificultades de este campo. El Betis lo está haciendo bien, es muy buen equipo a pesar de sus resultados Será exigente en lo físico y lo técnico. No miramos nada más que preparar de la mejor manera posible el partido"

Zidane no se quiso mojar sobre su futuro, aunque asegura que se siente respaldado por el club: "La seguridad de que vas a seguir no existe. Importa lo que hago cada día. Me siento respaldado por el club. Tiramos todos para el mismo lado, pero sabemos cómo funciona esto. Hoy soy entrenador del Madrid, pero eso puede cambiar. No me ha llamado nadie. Es una alegría vivir cada día con mis jugadores".

Sobre la polémica en el Barcelona con el comportamiento de Eder Sarabia en el banquillo en el Clásico: "Cada uno hace su trabajo como cree para hacerlo bien. El momento es de cada uno. Cada uno lo ve a su manera".

No da esperanzas a Mariano: "Pasa como con los demás, tiene que estar preparado,. Sólo eso. Hacer la lista es complicado cada semana".

¿Está Vinícius por encima de Bale?: "Nadie está por encima de nadie. Hay que estar preparado, para que cada jugador sume. Sé cómo piensan los jugadores y que ellos siempre quieren jugar".

Zidane resalta la figura de Marcelo: "Se haba mucho, bien, mal... Marcelo es Marcelo, sabemos lo que nos puede dar. Es muy importante para nosotros. Me alegro mucho de su partido ante el Barcelona"

Sobre Hazard, el galo asegura que el belga está mucho más animado tras la operación: "He hablado con él después de la operación y está bien. Ha salido bien y está mejor de ánimo. Ojalá que vuelva rápido. No voy a poner una fecha. Espero que juegue con nosotros antes de que acabe la temporada".