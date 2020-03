Luis Enrique pone por las nubes a Sergio Ramos

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, confesó que mantiene una relación "muy buena" con Sergio Ramos y que cuando comenzó a trabajar con el capitán de la selección española y el Real Madrid le "sorprendió por su capacidad como líder de un vestuario y sus capacidades como persona".

"Mi relación con Sergio Ramos es muy buena, como con el 99,9 por ciento de jugadores. Solo le conocía de referencias y por haberme enfrentado a él, cuando le pude conocer en la selección me quedé gratamente sorprendido. Sabía que era un jugador especial y diferente, por algo tiene el récord de internacionales. Me sorprendió no solo su rendimiento deportivo sino su capacidad como líder de un vestuario y sus capacidades como persona", elogió.

Luis Enrique valoró positivamente el cambio de fecha de la Eurocopa y su aplazamiento para el 2021 a causa del coronavirus. "Hay cosas positivas. Nos va a dar tiempo a tener más concentraciones y partidos para prepararla, a que los jugadores más jóvenes puedan curtirse un año más y sigan esa evolución positiva que hemos visto", destacó en un encuentro digital con seguidores.

El seleccionador ve a la selección española preparada para volver a conquistar un título grande y la situó entre un ramillete de candidatas. "Claro que veo capaz a España de ganar la Eurocopa, de hecho somos una de las seis o siete selecciones que podríamos hacerlo".

"Luego hay que ver cómo llegamos a la Eurocopa, el cansancio que pueden acumular los jugadores de la temporada, las lesiones, pero somos uno de los aspirantes a conquistar el título. Ojalá podamos conseguirlo. Dependerá de nuestro nivel", añadió.

Para Luis Enrique las "expectativas" son "máximas" y pese a que en la última Eurocopa y Mundial la selección española no mantuvo el nivel, tienen la oportunidad de cambiarlo.

"Desde que España consiguió el Mundial y las dos Eurocopas la selección se colocó como referencia a nivel mundial. Seguimos teniendo buen nivel y tenemos que confirmar si somos una de las claras favoritas tras no estar a la altura los dos últimos torneos. Eso no significa que no seamos una de las aspirantes", defendió.

Espera Luis Enrique que los amistosos planificados para junio se puedan disputar, después de haberse cancelado por la crisis del coronavirus los que se debían jugar en marzo. "Ahora es prioritario que acabe LaLiga y competiciones europeas. Ojalá dé tiempo a que se pueda concluir, será un verano largo en el que veremos mucho fútbol pero no tendremos a la selección en partidos oficiales. A lo mejor llegamos a los partidos amistosos de junio, no se sabe".

Entre los partidos más especiales de la selección recordó "cuando era niño el España-Malta" que dijo vio en Gijón "saltando como un loco en el salón de casa" y de la historia reciente "la final del Mundial de Sudáfrica fue espectacular" y la final de la Eurocopa 2012, que desveló vio "rodeado de italianos" porque estaba con su familia de vacaciones en Italia "y lo tomaron con mucha deportividad".

Una pieza clave en aquellos éxitos fue Iker Casillas, por el que los aficionados le preguntaron. "A todos nos llega un tiempo en el que la edad pesa. Iker fue uno de los referentes del fútbol mundial en su posición y ya me hubiese gustado contar con él en su momento pero el tiempo pasa para todos".

Y mirando al futuro dejó un nombre al que sigue de cerca. "Conozco a Adama Traoré muy bien desde hace años. Ha evolucionado muchísimo en su etapa en Inglaterra y es un jugador muy interesante. Estamos encantados de ver el rendimiento que está dando".