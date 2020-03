Stepanovic, ex técnico del Athletic, pone el grito en el cielo contra la actitud de Luka Jovic: "Es el único hombre que hace el cien por cien para arruinar su carrera. Jovic trabaja contra sí mismo. Tuvo suerte de que Adi Hütter le diera una oportunidad en el Eintracht y luego hizo la mayor transferencia en la historia de Serbia y se fue al Real Madrid. No puedo creer lo que el chico se está haciendo esto a sí mismo", manifestó en el diario Kurir.

Stepanovic piensa que Luka debe callar y trabajar mucho más: "Leí los medios en Serbia y sé qué vida tuvo, que de niño dormía en su automóvil con su padre para esperar hasta la mañana para entrenar. Qué sacrificio hizo... Y luego esto. No sé, Luka obviamente no piensa en sí mismo. Cuando te dicen que es una prohibición, ¡finges que no entendiste nada! Será mejor que se calle, no hablar. No puedo creer que haya hecho algo como esto".

Hay que recordar que el Real Madrid pagó 60 millones de euros por el delantero serbio el pasado verano tras tirar la puerta abajo en el Eintrach. En el conjunto merengue, y según ha podido saber Libertad Digital, los que le ven entrenar todos los días aseguran que "no está motivado. Lleva muy mal la suplencia y se viene abajo mentalmente lo que afecta a su rendimiento en los entrenamientos".

Una situación que no es nueva para Jovic. En sus inicios en el Estrella Roja una de las cosas que menos gustaba a sus entrenadores era la pereza que mostraba en los entrenamientos. En el Benfica no cuajó, en gran parte, porque se vino abajo al ver que no contaba para su entrenador. Con solo dos apariciones en el primer equipo en dos años y ambas desde el banquillo, el conjunto luso se deshizo de él.

Jovic, la gran apuesta de futuro del Real Madrid para su posición de '9', pierde crédito y el conjunto merengue tiene claro que de cara a la próxima temporada la prioridad en el mercado de fichajes es "comprar gol".