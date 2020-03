Xavi Hernández quiere volver al FC Barcelona. El que fuera jugador del equipo azulgrana durante 17 temporadas (1998-2015), actualmente entrenador del Al Sadd de Qatar, se ve preparado para coger las riendas del conjunto culé, después de haber rechazado la oferta del club el pasado mes de enero, tras la destitución de Ernesto Valverde y antes de la inminente llegada de Quique Setién al banquillo.

"Tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía", ha explicado Xavi, en una entrevista que La Vanguardia publica este domingo, acerca de su negativa al club presidido por Josep María Bartomeu. Entonces el de Tarrasa, de 40 años, vio que no era el momento, pero ahora las cosas parecen haber cambiado para él.

Y en ese "proyecto que empezara de cero", a Xavi le gustaría contar con dos figuras como ayudantes: Carles Puyol y Jordi Cruyff. "No tengo ningún problema: no me escondo, ni me retracto. Me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza, con quienes hay lealtad y que son gente muy válida. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario", dice. "Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barça, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica. Aquí, las decisiones las tomamos con el staff… es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí", añade al respecto.

"Al Barça le faltan extremos"

Xavi dice que la actual plantilla le parece "extraordinaria", aunque también dice que al equipo le faltan "extremos como los que tiene el Bayern". Y en este sentido, no duda en mojarse al ser preguntado por quién ficharía para el Barcelona: "Neymar no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas de que sería un fichaje espectacular. También me gustan Jadon Sancho y Serge Gnabry".

Respecto a la plantilla actual, el de Tarrasa destaca varios nombres: "Ter Stegen me parece el mejor portero del mundo, Jordi Alba el mejor lateral izquierdo del mundo, Piqué el mejor central del mundo, Busquets el mejor centrocampista defensivo del mundo y Messi, el mejor jugador del mundo. Si a eso les sumas Luis Suárez, De Jong y Arthur, que me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça, la base es muy buena".

Preguntado por cuál sería la Directiva con la que se sentiría más cómodo en el Barça, Xavi responde: "No tengo nada en contra de nadie; es más, no tengo mala relación con (Josep María) Bartomeu, con (Joan) Laporta me llevo bien y Víctor Font y yo somos amigos. Yo estaré con todo aquel que quiera bien al Barça".

En la entrevista, el exjugador ha repasado otros temas vinculados a su carrera deportiva como su presencia en la selección española, con la que ha disputado 133 partidos (13 goles) entre noviembre de 2000 y junio de 2014, conquistando un Mundial (2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012).

Su vida en Qatar: "Hay muchos prejuicios con los árabes"

Admite Xavi que siempre ha sido un orgullo defender la camiseta del equipo nacional. "Al contrario, un orgullo. Nunca me he escondido. El tema político y las injusticias me revientan, pero no tiene nada que ver…. Toda la vida quise ir a la selección española y a mucha honra. Por supuesto que no tengo nada en contra de España, a mí España me ha dado mucho. Y me ha tratado muy bien", apunta.

Además, el catalán señala que él no ha dicho que sea independentista: "Lo que me parece una injusticia es que la gente no haya podido votar en un referéndum legal. Deja decidir a la gente su futuro, que además se manifiesta de manera pacífica. Yo sólo me he pronunciado en este sentido. A favor de la libertad de las personas, no contra España".

Por último, también ha explicado su vida en Qatar, después de haber sido criticado en numerosas ocasiones por sus palabras sobre este país donde los derechos humanos brillan por su ausencia. "Hay prejuicios respecto a la cultura árabe. No defiendo a una dictadura, para nada. Se me ha criticado mucho el tema de los derechos humanos... Pero ellos mismos hacen autocrítica. Cada vez tienen más consciencia de que hay que suprimir ciertas cosas, aunque también necesitan tiempo. Hay temas indefendibles, como la libertad de prensa o el respeto a la homosexualidad, pero tienen muchas cosas muy positivas", concluyó Xavi Hernández en la entrevista a La Vanguardia.