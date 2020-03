Bartomeu da la cara para explicar la complicada situación económica que atraviesa el Barcelona

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, concertó una entrevista con Mundo Deportivo y el diario Sport para hablar sobre la situación actual del conjunto azulgarana tras la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

Bartomeu afirma que el ERTE era indispensable, que cuenta con el apoyo de Lionel Messi y que la directiva se ahorrará unos 14 millones de euros del salario neto del primer equipo gracias a este recorte.

La aplicación del ERTE era fundamental dada la difícil situación económica que atraviesa el Barcelona: "Seríamos unos administradores irresponsables si no hubiéramos puesto en marcha esta rebaja. La situación económica es difícil y había que poner todas las medidas para proteger al club"

Lionel Messi le dio luz verde para llevar a cabo la rebaja: ·Me dijo que había que hacer esta rebaja"

Bartomeu asegura que siempre buscó el acuerdo con el plantel para que el ERTE fuera acordado y no tener que llevarlo a cabo de manera impuesta: "Desde el primer momento y quería que fuera algo acordado y no impuesto aunque lo podía hacer por ley pero queríamos llegar a un acuerdo porque es lo mejor para el Barça y demuestran su compromiso. Se ha conseguido como yo quería y no de forma impuesta. Hemos preferido esperar para hablarlo con ellos y que no fuera nada impuesto. Ha habido predisposición desde el primer día, desde el minuto uno".

Si dice usted que ha llegado a un acuerdo con los capitanes para realizar el ERTE, ¿de donde salen las quejas de los jugadores? "Sí, alguna vez me lo han dicho, pero yo no puedo controlar quién habla. No sé quiénes son. Al final les digo que somos los cuatro (los capitanes), el CEO y yo. Y pensad que hay gente de todas las partes que habla.Pero yo puedo decir que no han hablado ni los jugadores ni yo, ni Òscar Grau. Al contrario, si alguien me preguntaba yo decía que tranquilos, que no habría ERTE con los jugadores. Y no lo ha habido ni lo habrá con la plantilla. Ha habido un acuerdo privado entre el club y la primera plantilla. Que sepan los socios que hay muchas medidas para paliar esta reducción de ingresos. Pero ninguna se podía poner en marcha sin tener el acuerdo, sin los futbolistas profesionales porque son la base".

¿Cuánto se ahorra el Barcelona tras estas medidas? "En cifras redondas, al mes son unos 14 millones del salario neto del primer equipo y del resto de equipos son dos millones porque solo es sobre el salario base y no sobre los variables. En total, 16 millones de rebaja al mes. Si el Estado de Alerta dura un mes, será una rebaja del 5,75% del salario anual. Si dura 45 días, será un 8,6% y si dura dos meses, que creemos que no, un 11,5%. Es un acuerdo flexible condicionado al número de días".

Aún así, no se llegará a cubrir el presupuesto... "Evidentemente no se conseguirá llegar a los 1.050 millones de ingresos, pero hasta febrero estábamos en línea de récord muy por encima de los previstos. Esto se ha parado y no podemos ingresar de muchas partidas como he dicho antes. Hay quien dice que ahora debemos tomar estas medidas porque la situación económica del club es muy mala y eso no es verdad. La bajada de ingresos afecta a todos los clubs y todas las empresas salvo las farmacias y los que aún pueden operar. Y tenemos ejemplos en el fútbol, con el Bayern y la Juventus o el Lyon haciendo reducciones muy importantes. No es un tema desesperado, sino que tratan de adaptarse a las nuevas condiciones".

¿Y que ocurre con el resto de trabajadores del club? "Estamos negociando con el Comité de Empresa y hay mucha gente que debe ir al ERTE. El club ya había previsto que muchos empleados les complementaríamos una parte muy importante para llegar al 100%. Con los jugadores hemos compartido este complemento con un acuerdo. Y por eso los de fútbol se reducen el 70% y un 2% que han añadido para compensar el paro de estos empleados junto con el club".

¿Se recortará el suelo a los mandatarios? "Hemos hablado por videoconferencia, por whatsapp, llamadas. A veces todos, a veces uno a uno. El primer día, el dia 20, hablamos todos juntos y ya dijeron todos adelante. Los cuatro capitanes lo dijeron. La propuesta que les hicimos aquel día, el viernes 20 de marzo, es la misma, con la diferencia que añaden ahora un dos por ciento para compensar a medias con el club a los empleados".