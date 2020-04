¿Y si el coronavirus llegó mucho antes a nuestras vidas? El razonamiento de Carlos Sainz y el Rally Dakar

Son muchas las voces críticas que piensan que China no alertó a tiempo sobre el coronavirus. El pasado 13 de marzo, salió a la luz la investigación de la Universidad de Southampton (Inglaterra) que desvela que Pekín podría haber reducido en un 86% el número de contagios si hubiera impuesto dos semanas antes las medidas de confinamiento que adoptó el 22 de enero. Sin embargo, el primer caso documentado de una persona infectada por el nuevo coronavirus se remonta al 17 de noviembre, un hombre de 55 años de la ciudad de Wuhan, según el South China Morning Post, que alude a datos gubernamentales.

¿Es posible que el coronavirus se extendiera por el mundo mucho antes de lo que parece? ¿Asistimos a casos de coronavirus como si de una gripe se tratara? Carlos Sainz así lo cree. El piloto madrileño, ganador del Dakar 2020 —se celebró en el mes de enero— está convencido de que el virus que afectó a varios mecánicos durante la prueba más dura del mundo fue coronavirus.

"Parece ser que hubo bastantes mecánicos que pasaron por lo que parecía una enfermedad que no sabían que era. Yo tengo un amigo que es mecánico que, el día de descanso, le tuvieron que ingresar con una neumonía y estuvo toda la segunda semana del rally ingresado en Riad. Y luego se tuvo que quedar una semana más, con respirador. No cabe la menor duda de que era un coronavirus como un piano de cola", opinó el piloto madrileño en El Larguero.

En este sentido, apunta a que el factor de resultar asintómatico al coronavirus es algo a tener en cuenta en este momento. "Yo tengo a alguien muy, muy cercano y no ha tenido ningún síntoma y ha dado positivo. No sé cuánta gente habrá por el mundo y en España que no sabe que lo tiene o que ha pasado el coronavirus y no se ha enterado", confiesa, antes de zanjar: "En el Dakar nos libramos de milagro".

El Rally Dakar se celebró este año del 5 al 17 de enero en Arabia Saudí. En España, el primer caso confirmado de coronavirus se dio oficialmente el 31 de enero, un paciente ingresado en La Gomera que se habría contagiado tras mantener contacto en Alemania con un infectado por el virus de Wuhan. Según informó el Gobierno. Sin embargo puede que diciembre y enero se vivieran casos en España de coronavirus que se trataran como una gripe. ¿O acaso desde que se dio oficialidad al primer caso en China, el 17 de noviembre —es más que probable que ya existieran casos anteriores— se paró el mundo?