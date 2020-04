LaLiga ha instado a sus clubes a iniciar ERTE de reducción de jornada por causa de fuerza mayor, para evitar y paliar el impacto negativo del COVID-19 y en un ejercicio de responsabilidad necesario para preservar un sector que representa el 1,37% del PIB y emplea cerca de 185.000 personas.

La petición de LaLiga se produce tras la reunión de su Comisión Delegada este viernes, después de "analizar las actuales circunstancias del sector, y dado que las conversaciones con la Asociación de futbolistas españoles (AFE) se encuentran muy distantes", según informó en un comunicado.

LaLiga "entiende que se hace necesario adoptar medidas a la vista de la grave crisis económica que el COVID-19 está causando en la industria del fútbol español, en un ejercicio de responsabilidad necesario para preservar un sector que representa el 1,37% del PIB, y emplea cerca de 185.000 personas".

Por ello "insta a los Clubes / SAD afiliados a iniciar ERTE de reducción de jornada por causa de fuerza mayor habilitados por el Gobierno como mecanismo excepcional para evitar y paliar el impacto negativo que el COVID-19 está provocando en el sector, y poder garantizar así su posterior recuperación".

La reacción de David Aganzo

El presidente de la AFE, David Aganzo, en una entrevista concedida al diario Sport, afirma que no entiende un ERTE a los futbolistas porque, a pesar de estar confinados, siguen entrenando "los y las futbolistas no han parado. La competición, por el momento, se ha suspendido temporalmente, no se ha cancelado, y por ello todos y todas han continuado trabajando. Siguiendo a diario un plan de entrenamiento, de descanso, de alimentación… Aplicar un ERTE de fuerza mayor de suspensión de contrato no es entendible porque los entrenamientos continúan".

Tampoco ve claro Aganzo la posibilidad de jugar en verano como proponen desde la Liga: "Insisto en la salud. AFE ha manifestado muchas veces en los últimos años su enorme preocupación sobre el efecto de un calor extremo en un/a futbolista. No conviene olvidar que el golpe de calor es una de las causas de muerte más frecuentes entre los deportistas. Más de una vez hemos trasladado, tanto a LaLiga como a la RFEF, la necesidad de cambiar determinados horarios por esta razón y si se reanuda la competición, seremos muy vigilantes con este tema".