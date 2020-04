Eden Hazard se sincera en una entrevista a una televisión de su país. El crack belga del Real Madrid, que fue objeto de numerosas críticas el pasado verano por su sobrepeso nada más aterrizar en Concha Espina, dice ahora que intenta "no ir mucho a la despensa a por bollos", aunque asegura que le es "complicado" mantener la dieta durante el parón por culpa del coronavirus.

"¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil", explica, medio en broma, medio en serio, en una entrevista a la cadena belga RTBF.

El crack de La Louviere, que fue operado de una lesión del peroné en Dallas (Texas, EEUU) el pasado 5 de marzo, relata en la entrevista cómo va la recuperación. "Hago trabajo para fortalecer el tobillo. Hago lo que puedo en casa", señala un Eden Hazard que no ha conseguido levantar cabeza desde el pasado 26 de noviembre, cuando su compatriota Thomas Meunier lo lesionó en el partido de Champions que el Real Madrid y el París Saint-Germain disputaron en el estadio Santiago Bernabéu (2-2).

Por otra parte, Hazard se muestra tranquilo ante un posible contagio del coronavirus: "No tengo miedo de coger el virus, sobre todo tengo más miedo de poder transmitirlo. Me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos".

El jugador madridista se siente un privilegiado dentro de la grave situación que sufre el mundo. "Nosotros tenemos un jardín y creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Jugamos bastante en el jardín y los niños siguen el colegio por internet. Pero, como digo, no nos podemos quejar", concluyó sobre la situación de su familia.