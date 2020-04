El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, no se muerde la lengua y arremete contra el plan ideado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre el reparto de plazas para las competiciones europeas, asegurando que espera "que LaLiga lo impugne" porque "no hay prisa" para tomar esa decisión.

Si la Liga acaba suspendiéndose por la pandemia mundial del coronavirus, la Federación propone utilizar la clasificación actual para ir a la Champions y a la Europa League: es decir, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad se clasificarían para la principal competición europea de clubes, mientras que el Getafe y el Atlético irían al segundo torneo.

"Yo espero que LaLiga lo impugne", ha dicho Torres muy enfadado en declaraciones a Onda Cero. "Si hemos empezado un campeonato con unas normas, con un reglamento y con unas leyes, no puede venir alguien con algo así", ha añadido Torres. "Si te dedicas a una profesión, tienes que tener un poco idea del tema", ha proseguido desde su enfado con Luis Rubiales, presidente de la RFEF. "Lamentablemente, tengo que reconocer que la más sensata es la UEFA", ha confesado el presidente del club azulón.

Rubiales se ha "precipitado"

Así se expresaba Torres en la entrevista radiofónica y tras la reunión de la Comisión Delegada de la RFEF, que había dado luz verde a que la actual temporada en el fútbol profesional finalice más allá del 30 de junio. Igualmente, había aclarado los posibles escenarios para jugar el año que viene en competición europea si LaLiga Santander no acaba tras la pandemia del Covid-19.

"La UEFA nos ha quitado la Eurocopa, las selecciones no han jugado en el mes de marzo, está mandando suspender sus competiciones para que todas las ligas se terminen...", ha enumerado Torres. "Y va alguien y se precipita hoy", ha agregado.

"Todo el día discutiendo y viendo gilipolleces"

En este sentido, luego ha dicho que la Comisión Delegada "no tiene competencia" sobre esta cuestión y que, "si se suspende la competición, es una decisión que tiene que decidir sobre todo LaLiga". "Sobre todo porque no hay prisa. Se dan tres meses de margen y alguien sale hoy, no sé con qué intereses, sin tener autorización de nadie ni a nadie a quien pedirle el papel", ha insistido. "Nosotros queremos jugar y no empezará la siguiente Liga hasta que se acabe ésta. El Getafe es un equipo que se tiene que ganar todo siempre en el terreno de juego", ha matizado Torres durante la entrevista.

"Estos retrocederán porque nadie tiene la autoridad y nadie les ha pedido la lista. Tenemos hasta donde nos dé la gana porque la UEFA nos ha dejado la puerta abierta. Decimos que si es la mejor liga del mundo... y la Federación hoy se intenta sacar una lista de que se va a terminar", ha reiterado. "Estamos todo el día discutiendo y viendo gilipolleces", ha lamentado de forma enérgica. "Cuando diga Sanidad que podemos jugar, pues jugaremos sea cuando sea; en mayo, en junio, en agosto, en septiembre, en diciembre... Y si no, que se suspenda LaLiga de la temporada que viene, el daño ya está hecho", ha sentenciado.