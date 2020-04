El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha repasado el momento de "incertidumbre" que mantiene parado el fútbol y sin fecha de regreso ante la crisis por la pandemia de coronavirus, una vuelta que le gustaría se diera con "garantías", al tiempo que se le hizo complejo pensar en fichajes, pero reconoce que "vendrían bien" Neymar y Lautaro Martínez por ser "buenos jugadores".

"Lo que me gustaría es volver cuanto antes y terminar cuanto antes para evitar mayor daño al fútbol. La realidad es que esto es realmente grave y que me gustaría que cuando tengamos que volver se puedan dar todas las garantías de que vamos a estar seguros y que no vamos a tener que volver a parar", dijo este jueves por la noche en una entrevista al programa El Larguero de la Cadena SER.

"Casi seguro que se jugará sin público"

El técnico azulgrana reconoció que el regreso de la liga tendrá que ser a puerta cerrada. "Casi seguro que será sin público, no queda otro remedio mientras no aparezca esa vacuna que nos dé más tranquilidad. Todos queremos jugar aunque tenga que ser a puerta cerrada, aunque va a ser un poco triste, pero podremos terminar la competición e iniciar el proceso de normalidad", afirmó. "Estamos siguiendo lo que nos reportan los jugadores y tratamos de preparar el trabajo que no pudimos hacer desde que llegamos. Cuando llegamos tienes que competir, no tienes tiempo de transmitir tantas cosas y ahora sí estamos preparando muchas cosas", añadió.

Más complicado aún se le hizo a Setién pensar en la próxima campaña y en "las especulaciones" del próximo mercado con Neymar y Lautaro Martínez como supuestos objetivos del Barça. "Todos los grandes jugadores me van a gustar. Neymar es uno de ellos, pero tal y como están las cosas, hay que plantearse si va a ser posible. Todas las especulaciones van a depender de la situación económica en los clubes. Estos futbolistas cuestan mucho dinero", apuntó.

"Me centro en el corto plazo, ya habrá tiempo de todo esto. Hay muchas especulaciones sobre este tema. Hay muchas incertidumbres. Vendrían bien los dos (Neymar y Lautaro) porque son buenos futbolistas. Vamos a convencer a Messi de que hay un proyecto ganador para el año que viene", añadió sobre la continuidad del argentino ligada por él mismo a un equipo ganador.

"No me gustaría quedar campeón de esta manera"

Por otro lado, Setién fue preguntado por el plan de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aclarando las plazas europeas de la próxima temporada en función de cómo quedó la tabla y en caso de que no se pueda reanudar la competición. "Hay que tomar una decisión en ese sentido, si tiene que ser así deberá ser. Los que están ahí colocados son los que hemos hecho más mérito, supongo que sería lo lógico si esto no se puede terminar. A mí no me gustaría quedar campeón de esta manera", apuntó.

El técnico cántabro, que llegó al Barça en el inicio de la segunda vuelta de liga, repasó su trabajo hasta ahora. "Ha habido momentos que el equipo ha jugado muy bien, pero también nos ha faltado continuidad en muchas cosas. Muchos de los planteamientos que propusimos se han estado cumpliendo. Nos ha faltado ganar con más claridad algunos partidos que lo hemos merecido. Estoy satisfecho con el recorrido y veo crecimiento", dijo.

"Hemos llegado y el estilo siempre ha sido el mismo pero hay cosas que han variado con relación a otros entrenadores, cada uno tiene sus matices. Valverde ha hecho las cosas muy bien pero hemos cambiado algunas cosas, como ir a robar con más intensidad. En el Betis al principio también tuvimos dificultades. Hay jugadores que han llegado hace un año que no tenían ese estilo", añadió.