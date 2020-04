Karim Benzema dice que todavía "tiene muchas cosas por hacer" en el Real Madrid y quiere seguir "haciendo historia" en el equipo blanco, aunque no descarta regresar al Olympique de Lyon, su club de origen, para finalizar su carrera deportiva.

El delantero francés, de 32 años, no descarta volver a su país, pero de momento dice que "no". "Soy lo que soy gracias al Lyon. Con respecto a volver, por el momento no, tengo muchas cosas que hacer en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, he marcado una historia", ha apuntado Benzema en declaraciones a OL Night System, el programa televisivo del club lionés.

"¿Después? Nunca se sabe", añadió Benzema. ¿Terminar mi carrera en el Olympique de Lyon? ¿Por qué no? De todas formas, de una manera u otra, volveré a Lyon, sea futbolista o no. No puedo cerrar la puerta", indicaba el ariete merengue, que repasó otros temas en una videollamada desde su domicilio de Madrid.

Preguntado por su momento de madurez o la sensación de que su carrera esté entrando en el tramo final, Benzema dijo que "puede atisbarse" a los "30, 31 o 32 años, no se sabe". Yo me siento muy bien, especialmente los dos últimos años. Física y mentalmente", recalcó. "No me lesiono, estoy bien, encadeno partidos... sé que no estoy al comienzo de mi carrera", dijo Benzema entre risas, "pero sí me quedan buenos años por delante", manifestó el 9 del Real Madrid, que vive su undécima temporada en la capital de España.

Además, Benzema también explicó sus rutinas estos días de confinamiento y el trabajo que realiza para no perder la forma: "Sigo entrenando desde casa" y aseguró que tiene muy claro "lo primero" que hará cuando vuelva a Lyon. "Ir a ver a mi madre y luego a mis amigos", sentenció.