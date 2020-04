Plan de rescate del Gobierno al deporte español gracias a los fondos procedentes de la venta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional. En concreto, a partir de ahora será una fundación adscrita al Consejo Superior de Deportes (CSD), provista con fondos de LaLiga, la única que podrá asumir la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las federaciones deportivas y las competiciones de los otros deportes, siempre que no quieran asumirlo por ellas mismas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado este martes la creación de dicha fundación "con el fin de apoyar el deporte en un contexto de paralización de su actividad, y en una situación en la que no se generan ingresos" debido al estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus, según ha informado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

La nueva entidad "estará dotada con los fondos provenientes de la venta de los derechos audiovisuales del fútbol, con el fin de contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federativo y al deporte olímpico y paralímpico en la antesala de los Juegos Olímpicos", ha apuntado la ministra Calviño.

La fundación estará adscrita a la Administración General del Estado, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), y contará con la participación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y representantes de las distintas federaciones deportivas españolas, así como de las competiciones oficiales y no oficiales, según ha apuntado la vicepresidenta. "Esta nueva fundación sera la única que podrá asumir la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las federaciones deportivas y competiciones distintas del fútbol, siempre que no quieran asumirlo por sí mismas", indicaba Calviño tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes.

LaLiga aportará 200 millones más

Aunque el Gobierno no dio cifras en un primer momento, luego LaLiga emitía un comunicado asegurando que en los próximos cuatro años aumentará en más de 200 millones de euros su aportación al fútbol femenino, al fútbol no profesional, así como al resto de federaciones deportivas en virtud del acuerdo alcanzado con el CSD y la Federación Española. "En el acuerdo con el CSD y la RFEF, los clubes del fútbol profesional y LaLiga se comprometen a aumentar su aportación al fútbol femenino, al fútbol no profesional y a otras federaciones deportivas por un valor superior a los 50 millones de euros por temporada, superando los 113 millones de euros para la próxima temporada", señaló LaLiga a través de un comunicado.

El incremento, según explicó LaLiga en la nota, "proviene de mayores porcentajes en los ingresos de la venta de los derechos audiovisuales de LaLiga que se destinan al CSD y la RFEF y una parte mayor de los ingresos de la Copa del Rey que se destina al fútbol no profesional".

En este sentido, LaLiga cifró en un 1,5 por ciento el aumento en la parte correspondiente al CSD, lo que supone, según explicó LaLiga, "más de 25 millones de euros destinados para crear y dotar un fondo de ayuda para impulsar el deporte federado, olímpico y paralímpico y la internacionalización del deporte. Esta aportación se suma a la cantidad ya comprometida anteriormente para alcanzar un total de 51 millones de euros anuales".

Por otra parte, LaLiga cifró en un 1 por ciento el aumento de la cantidad correspondiente a la RFEF, lo que supone "un aumento de 17 millones de euros más 6 millones de euros adicionales de los ingresos derivados de la comercialización de la Copa del Rey que se destinarán al desarrolo del fútbol aficionado, de las infraestructuras federativas y a la mejora de la competitividad de las categorías no profesionales".

Cantidades que sumadas, según explica LaLiga, a la que ya aportaba LaLiga a la RFEF supondrán un total de 58,7 millones de euros anuales.

Asimismo, LaLiga acordó contribuir con 3,3 millones por temporada durante las próximas tres temporadas a un fondo de emergencia para ayudar a los jugadores de fútbol no profesional. Con este acuerdo LaLiga, según indica en la nota, "busca ayudar al deporte no sólo en estos momentos de crisis provocada por el coronavirus sino para siempre". "Se trata de una medida estructural, no limitada en el tiempo, que fortalece el compromiso de los clubes del fútbol profesional y LaLiga con el deporte español", señaló LaLiga en el comunicado.

"Con este esfuerzo", continúa la nota, "los clubes del fútbol profesional y LaLiga, en un momento en el que la situación económica es de incertidumbre para todos, dan respuesta a la necesidad de consenso y de acuerdo que requería el sector del fútbol y que, tanto desde LaLiga como del resto de entidades implicadas, se ha impulsado buscando el bien común de un sector tan relevante para nuestro país", concluyó LaLiga.