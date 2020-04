Pipi Estrada anuncia la muerte de Michael Robinson y el inglés le desmiente

Pipi Estrada revolucionó Twitter durante la noche de este martes tras publicar un tuit en el que anunciaba el fallecimiento de Michael Robinson, dando el pésame a su familia.

"Un beso enorme para la familia de Michael Robinson. D.E.P"

Minutos después, la cuenta oficial del comentarista inglés rectificaba al periodista deportivo y mandaba un mesnaje de tranquilidad a sus seguidores: "Para todos los que estáis preguntando deciros que sigo en lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: You'll never walk alone. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento".

Hay que recordar que Michael Robinson libra, lo hizo público en diciembre de 2018, una dura batalla contra un cáncer de piel. En concreto un melanoma avanzado con metástasis tras notarse un bulto en la axila. "Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo, que no tiene cura’. Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad", confesó Robinson.