El mundo vive días muy complicados por culpa del coronavirus. En los momentos más duros es cuando se ve a los más grandes. Muchas figuras públicas y famosos, han arrimado el hombro. Se están observando numerosos gestos de solidaridad, entre ellos, de muchos futbolistas.

Este no es el caso del futbolista togolés Emmanuel Adebayor. El futbolista togolés ex del Real Madrid que actualmente juega en Paraguay, no ha seguido el ejemplo de compatriotas suyos africanos como Drogba, Etoo o Kanouté y ha mostrado una actitud bochornosa en cuento a la crisis del coronavirus, "Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé", explicó el togolés.

Adebayor milita en el Olimpia de la Primera división de Paraguay se encuentra pasando el confinamiento en la ciudad donde se crió, Lomé, capital de Togo. En la ciudad se han registrado ya 88 casos de positivos y 6 fallecidos y a pesar de ello, el jugador togolés se niega a participar para la erradicación del virus. "Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé". El ex jugador del Real Madrid quiso replicar a algunos ciudadanos que le culpan de haber introducido el virus en su país: "Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto'o, pero desafortunadamente yo no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera".