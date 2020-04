LaLiga sigue sin tener el visto bueno del Ministerio de Sanidad para realizar test de coronavirus a los futbolistas, miembros del staff técnico y distintos empleados de los 42 clubes profesionales (20 de LaLiga Santander y 22 de LaLiga SmartBank) y, a tenor de las últimas declaraciones de Fernando Simón, todo apunta a que ese permiso se acabará retrasando todavía más.

Este sábado, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad comparecía, en la rueda de los responsable del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, para asegurar que no recomienda hacer test rápidos "masivos" en las empresas ni a los asintomáticos porque "no son cien por cien fiables" y requieren ser valorados e interpretados de forma "concluyente". "No podemos recomendar pruebas masivas en personas asintomáticas si no está bien establecido todo el proceso", ha dicho Simón en una rueda de prensa en la que también han participado el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, y el número dos de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González.

"Los test rápidos se tienen que usar con unos criterios determinados, no para hacer pruebas a asintomáticos si no hay una intencionalidad y cribado por detrás", ha afirmado Simón, quien ha explicado que en estos test, "al no ser cien por cien fiables, los positivos o negativos que resulten requieren de la interpretación de un sanitario y, en algunos casos, de una confirmación mediante la prueba PCR, mucho más fiable". Además, dice que en caso de que el positivo sea concluyente, "hay que dar seguimiento y atención sanitaria".

Así, Fernando Simón ha explicado que "tiene mucho más sentido" hacer pruebas con sintomatología o a aquellos que hayan estado en contacto con otros positivos. "Todo el mundo quiere hacerse una prueba, pero no se pueden hacer de cualquier manera o a cualquier grupo de población si no está bien establecido todo el proceso", ha determinado Simón. Así, ha destacado que los test rápidos han tenido gran utilidad en residencias de ancianos, donde "han aportado mucha información".

Esto no significa que esté prohibido que las empresas puedan hacer los test rápidos, pero "tienen que entender que no pueden quedarse solo en el resultado sino interpretarlo de forma concluyente". De lo contrario, podría ser contraproducente y "generar situaciones en las que se tengan que utilizar recursos sanitarios de Atención Primaria u hospitalarios sin que tenga un sentido clínico real".

Tebas lamenta la "demagogia" sobre los test

Este viernes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó la "demagogia" que hay en torno al "temas de los test" para los futbolistas, recordando que hay "cientos de empresas" en España que van a realizar estas pruebas masivas a sus empleados para "garantizar la seguridad", poniendo para ello como ejemplo a firmas de la envergadura de Seat y BBVA.

"En el tema de los test hay mucha demagogia, no vamos a hacer nada diferente a otras compañías como Seat, BBVA y otras, que están haciendo test a sus trabajadores para la vuelta a su trabajo, para tener la seguridad de todos. Lo único diferente es por ser una actividad deportiva que estamos hablando con el Consejo Superior de Deportes (CSD) coordinando con el protocolo", afirmó Tebas durante una rueda de prensa virtual organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA).

"No me gusta la expresión 'test masivo', se harán según los empleados que tengas. Nosotros hemos ido al mercado como todas las grandes empresas y nos han dado este servicio como a cientos de empresas de este país, para intentar reactivar la economía. No opino de lo que pasa en la sanidad pública", afirmó el presidente de LaLiga, cuya asociación ha adquirido unos 15.000 test PCR para someter a los jugadores en una primera fase.

Javier Tebas también confirmaba que ha enviado una carta a los 42 clubes para informar sobre el retraso de esas pruebas que tenían previsto realizar el próximo martes 28 de abril, dentro del protocolo de vuelta a la actividad redactado por LaLiga. El presidente de la patronal de los clubes ha dicho que ahora espera el visto bueno del CSD, que está en manos del Ministerio de Sanidad, recalcando en cualquier caso que se trata de un retraso del permiso y no de una negativa. "Claro que nos dejan hacer test, los hemos retrasado, en el uso que establece el Real Decreto que sacaron. Nosotros esperamos a que sea aprobado el protocolo y entonces estableces las fechas de los test", explicaba Tebas sobre esta demora en el visto bueno.